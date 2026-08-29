Перець на зиму: топ-три прості рецепти смачної закрутки

Перець. / © pexels.com

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Сезон болгарського перцю у самому розпалі, тож саме час запастися цим овочем і приготувати кілька баночок на зиму. Болгарський перець чудово підходить для найрізноманітніших домашніх закруток.

ТСН.ua підготував три прості рецепти ароматної закрутки на зиму.

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Маринований перець

Інгредієнти:

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1 кг солодкого перцю

500 мл води

150 мл оцту 9%

100 мл олії

2 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

3–4 зубчики часнику

кілька лаврових листків

кілька горошин чорного перцю

Приготування :

Перець очистіть від насіння і наріжте великими смужками. У каструлі змішайте воду, оцет, олію, цукор, сіль, лавровий лист і чорний перець. Закип’ять маринад. Порціями покладіть перець до киплячого маринаду. Проварюйте 3–5 хв, щоб він став м’яким, але залишився трохи хрустким. У стерилізовані банки покладіть гарячий проварений перець і додайте подрібнений часник. Залийте маринадом. Закрийте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.

Перець у медовому маринаді

Інгредієнти:

1 кг солодкого перцю

500 мл води

100 мл оцту 9%

100 мл олії

2 ст. л. меду

1 ст. л. солі

3–4 зубчики часнику

чорний перець горошком

лавровий лист

Приготування:

Перець очистьте від насіння та наріжте великими шматочками. Для приготування маринаду змішайте воду, оцет, олію, мед, сіль, лавровий лист і перець. Доведіть до кипіння. Додайте солодкий перець. Варіть ще 5–7 хв. Наприкінці додайте подрібнений часник. Гарячий перець розкладіть у стерилізовані банки, залийте маринадом і закрийте кришками. Переверніть банки й укутайте до повного охолодження.

Печений перець

Інгредієнти:

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1,5 кг солодкого перцю

4–5 зубчиків часнику

100 мл олії

70 мл оцту 9%

1 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

пучок петрушки

лавровий лист

чорний перець

Приготування:

Перець викладіть на деко. Запікайте у духовці, розігрітій до температури 200–220 °C приблизно 30 хв. Періодично перець перевертайте. Шкірка овоча має потемніти і легко відхділятися. Гарячий перець перекладіть до миски, накрийте кришкою і залиште на 10–15 хв. Потім очистьте його від шкірки та насіння. Для приготування маринаду змішайте олію, оцет, сіль і цукор. На дно стерилізованих банок покладіть трохи подрібненого часнику та зелені. Потім — шар печеного перцю. Чергуйте шари, додаючи часник і зелень. Залийте банки маринадом, накрийте кришками та стерилізуйте 15 хвилин. Герметично закрийте, переверніть і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами закруток на зиму з баклажанів, які ви робитимете щороку.

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