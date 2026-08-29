ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
2 хв

Перець на зиму: топ-три прості рецепти смачної закрутки

Пропонуємо три прості рецепти закруток — від хрусткого маринованого перцю до ароматного печеного та пікантного варіанту з медом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Перець.

Перець. / © pexels.com

Сезон болгарського перцю у самому розпалі, тож саме час запастися цим овочем і приготувати кілька баночок на зиму. Болгарський перець чудово підходить для найрізноманітніших домашніх закруток.

ТСН.ua підготував три прості рецепти ароматної закрутки на зиму.

Маринований перець

Інгредієнти:

  • 1 кг солодкого перцю

  • 500 мл води

  • 150 мл оцту 9%

  • 100 мл олії

  • 2 ст. л. цукру

  • 1 ст. л. солі

  • 3–4 зубчики часнику

  • кілька лаврових листків

  • кілька горошин чорного перцю

Приготування:

  1. Перець очистіть від насіння і наріжте великими смужками.

  2. У каструлі змішайте воду, оцет, олію, цукор, сіль, лавровий лист і чорний перець. Закип’ять маринад.

  3. Порціями покладіть перець до киплячого маринаду. Проварюйте 3–5 хв, щоб він став м’яким, але залишився трохи хрустким.

  4. У стерилізовані банки покладіть гарячий проварений перець і додайте подрібнений часник. Залийте маринадом.

  5. Закрийте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.

Перець у медовому маринаді

Інгредієнти:

  • 1 кг солодкого перцю

  • 500 мл води

  • 100 мл оцту 9%

  • 100 мл олії

  • 2 ст. л. меду

  • 1 ст. л. солі

  • 3–4 зубчики часнику

  • чорний перець горошком

  • лавровий лист

Приготування:

  1. Перець очистьте від насіння та наріжте великими шматочками.

  2. Для приготування маринаду змішайте воду, оцет, олію, мед, сіль, лавровий лист і перець. Доведіть до кипіння.

  3. Додайте солодкий перець. Варіть ще 5–7 хв. Наприкінці додайте подрібнений часник.

  4. Гарячий перець розкладіть у стерилізовані банки, залийте маринадом і закрийте кришками. Переверніть банки й укутайте до повного охолодження.

Печений перець

Інгредієнти:

  • 1,5 кг солодкого перцю

  • 4–5 зубчиків часнику

  • 100 мл олії

  • 70 мл оцту 9%

  • 1 ст. л. солі

  • 1 ст. л. цукру

  • пучок петрушки

  • лавровий лист

  • чорний перець

Приготування:

  1. Перець викладіть на деко. Запікайте у духовці, розігрітій до температури 200–220 °C приблизно 30 хв. Періодично перець перевертайте. Шкірка овоча має потемніти і легко відхділятися.

  2. Гарячий перець перекладіть до миски, накрийте кришкою і залиште на 10–15 хв. Потім очистьте його від шкірки та насіння.

  3. Для приготування маринаду змішайте олію, оцет, сіль і цукор. На дно стерилізованих банок покладіть трохи подрібненого часнику та зелені. Потім — шар печеного перцю. Чергуйте шари, додаючи часник і зелень.

  4. Залийте банки маринадом, накрийте кришками та стерилізуйте 15 хвилин. Герметично закрийте, переверніть і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами закруток на зиму з баклажанів, які ви робитимете щороку.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie