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Перець на зиму: топ-три прості рецепти смачної закрутки
Пропонуємо три прості рецепти закруток — від хрусткого маринованого перцю до ароматного печеного та пікантного варіанту з медом.
Сезон болгарського перцю у самому розпалі, тож саме час запастися цим овочем і приготувати кілька баночок на зиму. Болгарський перець чудово підходить для найрізноманітніших домашніх закруток.
ТСН.ua підготував три прості рецепти ароматної закрутки на зиму.
Маринований перець
Інгредієнти:
1 кг солодкого перцю
500 мл води
150 мл оцту 9%
100 мл олії
2 ст. л. цукру
1 ст. л. солі
3–4 зубчики часнику
кілька лаврових листків
кілька горошин чорного перцю
Приготування:
Перець очистіть від насіння і наріжте великими смужками.
У каструлі змішайте воду, оцет, олію, цукор, сіль, лавровий лист і чорний перець. Закип’ять маринад.
Порціями покладіть перець до киплячого маринаду. Проварюйте 3–5 хв, щоб він став м’яким, але залишився трохи хрустким.
У стерилізовані банки покладіть гарячий проварений перець і додайте подрібнений часник. Залийте маринадом.
Закрийте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.
Перець у медовому маринаді
Інгредієнти:
1 кг солодкого перцю
500 мл води
100 мл оцту 9%
100 мл олії
2 ст. л. меду
1 ст. л. солі
3–4 зубчики часнику
чорний перець горошком
лавровий лист
Приготування:
Перець очистьте від насіння та наріжте великими шматочками.
Для приготування маринаду змішайте воду, оцет, олію, мед, сіль, лавровий лист і перець. Доведіть до кипіння.
Додайте солодкий перець. Варіть ще 5–7 хв. Наприкінці додайте подрібнений часник.
Гарячий перець розкладіть у стерилізовані банки, залийте маринадом і закрийте кришками. Переверніть банки й укутайте до повного охолодження.
Печений перець
Інгредієнти:
1,5 кг солодкого перцю
4–5 зубчиків часнику
100 мл олії
70 мл оцту 9%
1 ст. л. солі
1 ст. л. цукру
пучок петрушки
лавровий лист
чорний перець
Приготування:
Перець викладіть на деко. Запікайте у духовці, розігрітій до температури 200–220 °C приблизно 30 хв. Періодично перець перевертайте. Шкірка овоча має потемніти і легко відхділятися.
Гарячий перець перекладіть до миски, накрийте кришкою і залиште на 10–15 хв. Потім очистьте його від шкірки та насіння.
Для приготування маринаду змішайте олію, оцет, сіль і цукор. На дно стерилізованих банок покладіть трохи подрібненого часнику та зелені. Потім — шар печеного перцю. Чергуйте шари, додаючи часник і зелень.
Залийте банки маринадом, накрийте кришками та стерилізуйте 15 хвилин. Герметично закрийте, переверніть і залиште до повного охолодження.
Нагадаємо, ми ділилися рецептами закруток на зиму з баклажанів, які ви робитимете щороку.