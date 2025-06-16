Перець, помідори й баклажани збиратимете відрами: які побутові відходи замінять суперфосфати

Розповідаємо, які відходи містять фосфор, калій, азот і мікроелементи, які вкрай необхідні для зростання й плодоношення городніх культур.

Яєчна шкаралупа — джерело кальцію та фосфору. Промийте й висушіть шкаралупу, подрібніть у ступці або кавомолці. Посипте органіку навколо кущів перцю, помідорів і баклажанів, пригорніть землею. Таке добриво стимулюватиме зростання культури та допомагатиме формуванню великих м’ясистих плодів.

Шкірка банана — калій для солодкого смаку плодів. Бананова шкірка багата на калій, магній і кальцій. Наріжте її на шматочки й закопайте в землю біля коренів городніх культур. Або зробіть настій: 3-4 шкірки залийте літром води, настоюйте добу, а потім полийте рослини під корінь.

Кавова гуща — стимулятор росту та захист від шкідників. Висушену кавову гущу можна вносити прямо в ґрунт або змішати з компостом. Вона покращує структуру землі, стимулює мікрофлору та навіть відлякує деяких шкідників.