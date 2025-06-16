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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
2 хв

Перець, помідори й баклажани збиратимете відрами: які побутові відходи замінять суперфосфати

Якщо хочете отримати щедрий урожай без хімічних добрив, не варто викидати ці відходи на смітник. Такі органічні підживлення не лише екологічні та безпечні, а й часто ефективніші за магазинні суперфосфати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які побутові відходи замінять суперфосфати

Які побутові відходи замінять суперфосфати / © pixabay.com

Розповідаємо, які відходи містять фосфор, калій, азот і мікроелементи, які вкрай необхідні для зростання й плодоношення городніх культур.

Як приготувати добрива і з яких відходів: 4 найкращі варіанти

  1. Яєчна шкаралупа — джерело кальцію та фосфору. Промийте й висушіть шкаралупу, подрібніть у ступці або кавомолці. Посипте органіку навколо кущів перцю, помідорів і баклажанів, пригорніть землею. Таке добриво стимулюватиме зростання культури та допомагатиме формуванню великих м’ясистих плодів.

  2. Шкірка банана — калій для солодкого смаку плодів. Бананова шкірка багата на калій, магній і кальцій. Наріжте її на шматочки й закопайте в землю біля коренів городніх культур. Або зробіть настій: 3-4 шкірки залийте літром води, настоюйте добу, а потім полийте рослини під корінь.

  3. Кавова гуща — стимулятор росту та захист від шкідників. Висушену кавову гущу можна вносити прямо в ґрунт або змішати з компостом. Вона покращує структуру землі, стимулює мікрофлору та навіть відлякує деяких шкідників.

  4. Лушпиння цибулі — натуральний мінеральний коктейль. Настій із цибулевого лушпиння зміцнює рослини, підвищує імунітет та захищає від грибків. Треба жменю цибулиння залити літром гарячої води й дати настоятися добу. Використовуйте для підживлення розсади або дорослих рослин.

Які городні культури найкраще реагують на добрива з відходів

Найбільше користі від такого натурального підживлення отримують:

  • Помідори — активно ростуть, формують великі соковиті плоди.

  • Огірки — краще зав’язуються, довше плодоносять.

  • Перець — стає міцнішим, не скидає зав’язь.

  • Кабачки, гарбузи — завдяки калію та кальцію формують великі плоди.

  • Баклажани — підвищується врожайність і стійкість до хвороб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
295
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