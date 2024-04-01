Перетворює млинці в справжню отруту: дієтологи попереджають про популярну помилку

Млинці — досить популярна страва серед українців. Але мало хто здогадується, що є важлива помилка, яка може не лише зіпсувати млинці, але й перетворити їх на отруту для організму.

Мова йде про вершкове масло, на якому досить часто смажать млинці. Виявляється, робити так не варто, адже цей продукт не призначений для тривалого нагрівання.

Під час приготування млинців вершкове масло починає сильно коптити на сковороді. Саме в цей момент в продукт потрапляють канцерогени.

Якщо ви будете постійно повторювати таку помилку, то це закінчиться досить серйозними проблемами зі здоров'ям, зокрема, шкідливі компоненти можуть спровокувати розвиток ракової пухлини.

На чому тоді краще смажити млинці? Дієтологи та гастроентерологи підкреслюють, що для приготування цієї популярної страви найкраще підходять дезодоровані та рафіновані олії без запаху. Це може бути не лише соняшникова олія, але й оливкова, кокосова чи гхі.

Також фахівці радять не переборщувати з солодкими начинками для млинців. Вони значно підвищують калорійність страви, чим спричиняють різкі стрибки рівня цукру в крові та швидко провокують відчуття голоду. Як результат — ви будете переїдати і набирати зайву вагу.

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