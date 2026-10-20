Зайва година сну чи стрес для організму: як переведення годинників вплине на здоров’я

Годинник. / © Pixabay

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У ніч проти 25 жовтня о 04:00 стрілки потрібно буде повернути на годину назад — на 03:00. Хоч українці отримають додаткову годину сну, але організму доведеться адаптуватися до нового режиму дня.

Як і чому впливає переведення годинників на здоров’я, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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На перший погляд, одна година здається дрібницею. Проте організм живе за власним «внутрішнім годинником», який реагує не лише на цифри на циферблаті, а й на світло, темряву, час прийому їжі та сну.

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Як впливає переведення годинників

Насамперед зміна часу може позначитися на сні та циркадних ритмах — природних 24-годинних циклах організму. Після переходу люди можуть відчувати сонливість, втому, дратівливість, мати труднощі із засинанням або прокидатися незвично рано.

За даними Американської академії медицини сну, зміни режиму після переведення годинників можуть тривати приблизно 5–7 днів, особливо якщо людина й до цього не висипалася.

Українське МОЗ також зазначає, що сезонна зміна часу може впливати на циркадні ритми, сон, настрій, увагу та самопочуття. Водночас осінній перехід на зимовий час зазвичай переноситься легше, ніж весняний, адже люди отримують додаткову годину сну.

Медки зауважують, що біологічний годинник людини може зміщуватися приблизно на годину-дві на добу, тому дорослі зазвичай досить швидко адаптуються до незначних змін часу»

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«Людський біологічний годинник може зміщуватися приблизно на годину-дві на добу, тому дорослі зазвичай здатні досить швидко адаптуватися до невеликих змін часу», — пояснює лікар медицини сну Марк Ву з Johns Hopkins Medicine.

Водночас фахівці радять не ігнорувати виражену сонливість після зміни часу. Якщо людина почувається дуже втомленою, варто бути особливо уважною під час керування автомобілем або виконання роботи, яка потребує високої концентрації.

Як організм реагує на новий час

Найперше змінюється звичний режим сну та неспання. Світло є одним із головних сигналів для нашого біологічного годинника: воно допомагає мозку визначати, коли настав час прокидатися, а коли — готуватися до сну.

Тому після переведення годинників людина може кілька днів відчувати, що «ще не час вставати» або, навпаки, «ще рано спати», хоча годинник показує звичний час.

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Як легше адаптуватися

Щоб зміна режиму не стала сильним стресом для організму, підготуватися можна заздалегідь.

Поступово змінюйте режим сну

За кілька днів до переведення можна лягати і вставати приблизно на 15–20 хвилин пізніше, поступово наближаючись до нового графіка. Таку поступову адаптацію рекомендують фахівці зі сну.

Не жертвуйте сном

Намагайтеся спати достатньо і не використовувати додаткову годину після переходу для роботи чи домашніх справ.

Більше денного світла.

Прогулянка вранці та перебування на свіжому повітрі допомагають організму синхронізувати внутрішній годинник із новим режимом.

Увечері приглушіть світло

Не варто безпосередньо перед сном довго сидіти в телефоні або працювати за комп’ютером. Яскраве світло може заважати організму налаштуватися на сон.

Не зловживайте кавою та алкоголе

Кофеїн у другій половині дня та алкоголь перед сном можуть погіршувати якість відпочинку. МОЗ радить уникати кофеїну щонайменше за шість годин до сну.

Збережіть звичний режим

Намагайтеся прокидатися, їсти та лягати спати приблизно в один і той самий час навіть у вихідні.

Зауважимо, для більшості людей осіннє переведення годинників — це лише короткий період адаптації. Якщо за кілька днів режим сну поступово нормалізується, причин для занепокоєння немає. А от якщо проблеми зі сном стають тривалими або регулярно повторюються, варто обговорити їх із сімейним лікарем.

Нагадаємо, восени 2026 року в більшості європейських країн знову знову переведуть годинники. Попри попередні плани Європейського Союзу відмовитися від сезонного переведення годинників, остаточного рішення досі немає.

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