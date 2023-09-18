Перевірте, ким були ваші предки - козаки, військові чи дворяни: походження українських прізвищ

Походження українських прізвищ - які вказують на військовий чин, які на дворянське походження

Раніше людина мала лише ім'я, прізвища з’явилися відносно недавно. З літописів ми знаємо про княгиню Ольгу, князів Олега, Ігоря, Святослава. Офіційно прізвища в Україні з’являються в XIV – XV ст., у знаті. Купівля і продаж майна, передача її у спадок вимагали оформлення документів, тому з’явилися спадкові родові прізвища. Більшість населення України отримала прізвища після того, як у 1632 році київський митрополит Петро Могила доручив вести метрики народжених, одружених, померлих.

Найчастіше основою для створення прізвищ були імена батьків, так з'явилися Петренко, Сидоренко, Борисюк. Від імені матері прізвища утворювалися рідко, серед таких прізвищ Мотренко, Настенко, Химчук тощо.

З'явилися прізвища, утворені згыдно положенню, яку займала людина, або за посадою яку вона обіймала.

Славетна історія запорізьких козаків також знайшла своє відображення в українських прізвищах. Багато українських прізвищ пов’язані зі заняттями та функціями козаків у Запорозькій Січі.

Прізвища, які вказують на військові чини запорізьких козаків

Якщо ви маєте таке прізвище, хтось з ваших предків, скоріш за все, служив в українському війську в епоху Запорізьких козаків

Джура — так називали козаки зброєносця.

Компанієць — це був козак легкоконного Гетьманського полку.

Прізвище Курінний походить від слова курінь.

Отаманенко — так називали ватажка козаків, якого обирали голосуванням.

Сердюками називали найманих піхотинців Запорізького війська.

Сотник — відоме військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА

Хорунжий — це прапороносець у Запорізькій Січі, військове звання серед українських січових стрільців та в УНР.

Чотар — молодший офіцер Українських січових стрільців.

Прізвища українських козаків

Прізвища Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр, Наливайко вказували на професію або обов’язок, який виконував козак. Такі прізвища, як Соломаха і Тетеря, походять від видів каші, які були популярними серед козаків.

Часто козаку надавали прізвиська, які потім ставали прізвищами, що походили від місця, де він народився. Так виникли такі прізвища як Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Чугуївець, Волинський, Галицький та інші.

Також козакам давали прізвиська які вказували на особливості його зовнішності, наприклад, Губенко, Горбоніс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

Козацькі прізвища могли складатися з декількох слів. Прикладами таких прізвищ є Убийвовк, Неїжборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс та інші.

Українські прізвища дворян

У родовідних книгах українських дворян можна знайти такі дворянські прізвища:

Адамовичі,

Андрушевські,

Безбородьки,

Вернадські,

Галагани,

Гордієнки,

Дарагани,

Дорошенки,

Ждановичі,

Іскрицькі,

Кандиби,

Карпенки,

Криницькі,

Лазаревські,

Леонтовичі,

Максимовичі,

Овсієнки,

Остроградські,

Паскевичі,

Полуботки,

Самойловичі,

Стороженки,

Сулими,

Тарновські,

Уманці,

Ханенки,

Щербані та інші.

Читайте також: