Перевірене добриво, яке підвищить врожайність всіх овочів на городі: ще й не коштує жодної копійки

Йдеться про цибулеве лушпиння, яке відрізняється унікальним хімічним складом. В ньому містяться мінеральні і органічні сполуки, які часто використовуються як підживлення.

Цибулеве лушпиння є природним фунгіцидом, а тому часто використовується для захисту кімнатних і садових рослин від шкідників. Додатково воно виступає ще й як якісне добриво.

В лушпинні цибулі ви знайдете чимало мінералів та біологічно активних речовин. Вони тонізують та живлять рослини, допомагаючи їм позбутися різноманітних захворювань, підвищити стійкість до них. Таке добриво додатково має імунностимулюючі, протизапальні, регенеративні властивості, а тому здатне покращити якість ґрунту, збагатити його поживними речовинами і мікроелементами, які необхідні для зростання городини і отримання урожаю.

Поливання та обприскування рослин настоєм з цибулевого лушпиння допоможе у боротьбі з бактеріальним раком, тютюновим трипсом, сірої і чорної гнилі. Проводять їх кілька разів за сезон: після висаджування розсади, під час квітіння і плодоношення.

Приготувати відвар з лушпиння цибулі досить просто. Візьміть літрову банку, засипте туди лушпиння до країв, залийте гарячою водою. Все це висипте у каструлю, додайте воду (до 1 л) і поставте на вогонь. Потрібно 5 хвилин кип'ятити, а потім зняти і дати охолонути. Відвар процідіть, вилийте у відро, додайте стільки води, щоб отримати 10 л добрива. Перед поливанням додатково розводьте 2 л відвару у 10 л води.

Також ви можете приготувати настій з лушпиння цибулі. Для цього візьміть свіжу кропиву, подрібніть її, залийте водою (пропорції 1:5) і настоюйте протягом одного тижня. Поливати таким настоєм рослини потрібно під корінь.

Після поливання обов'язково розпушуйте ґрунт, щоб забезпечити доступ достатньої кількості кисню. Для профактики захворювань рекомендовано регулярно обприскувати відваром дерева у садку.

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