Перевірте, чи в ваших жилах тече східна кров: такі прізвища давали наші предки туркам

Навіть і зараз в Україні можна зустріти такі прізвища.

Родові імена можуть розповісти про свого власника багато чого. Зокрема, про те, звідки походили його чи її предки.

Мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" розповів про родові імена, які давали колись людям турецького походження. Якщо ваше прізвище звучить саме так, існує велика ймовірність, що ваші предки були пов'язані з Туреччиною чи приїхали до України звідти.

Перше українське прізвище турецького походження Чавс (Чаус). Так називали тих, хто служив посильними або султанськими служниками. Найчастіше такі родові імена можна зустріти у Львівській та Полтавській областях.

Українське прізвище Янчаренко, на думку мовознавця, походить від слова "яничар", що у перекладі з турецької мови означає "нові війська".

До цієї ж категорії Юліан Редько відносить і прізвище Арнаут. У словнику Даля можна відшукати пояснення, що арнаутами в Туреччині називалися представники окремого роду війська — вартові. Але вони формувалися виключно із християн.

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