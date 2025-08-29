Перевірте, чи вмієте ви правильно пилососити: ремонтники назвали три помилки і сім речей, які вбивають техніку

Як правильно пилососити, і чому більшість це робить не так / © Фото з відкритих джерел

Не поспішайте миритися зі слабкою роботою пилососа чи витрачати гроші на нову техніку. Спершу варто замислитися: чи правильно ви його використовуєте? Часто причина несправностей криється у звичайних помилках під час прибирання. Експерти з ремонту виокремили шість найпоширеніших хиб, яких припускаються користувачі, та склали перелік із семи речей, які категорично не можна збирати пилососом.

Генеральний директор компанії The House of Vacuums із Північної Кароліни (США), що спеціалізується на продажу та ремонті пилососів, Кори Хенкінс поділився досвідом: він розповів про типові помилки власників техніки та надав практичні поради з догляду, які допоможуть зберегти ефективність вашого пилососа на довгі роки.

Фахівець наголошує: більшість людей узагалі не миє пилососи, хоча це надзвичайно важливо для їхньої продуктивності. Регулярне очищення фільтрів допомагає зберегти силу всмоктування й підтримувати чистоту в оселі.

Експерт радить промивати фільтри щонайменше раз на місяць (точну періодичність слід перевірити в інструкції до приладу), міняти пилозбірні мішки кожні два–чотири місяці, а самі фільтри — приблизно раз на рік.

Окрім того, він рекомендує щороку робити технічне обслуговування пилососа. Це дає змогу продовжити термін його служби й гарантує стабільну роботу. Такий підхід особливо виправданий, якщо ви придбали дорогу модель.

Очищення щітки та валика від волосся

“Це справді серйозна проблема”, — наголошує Кори Хенкінс.

Людське волосся, шерсть домашніх улюбленців, нитки чи ворс легко намотуються на ролик і поступово знижують потужність пилососа. Якщо вчасно не стежити за цим, техніка швидко втрачає ефективність.

У більшості моделей щіточний валик можна зняти та без зусиль прибрати намотані рештки. Якщо ж конструкція не передбачає такого механізму, доведеться акуратно зрізати волосся ножицями, дотримуючись інструкції виробника.

Зарядження

Експерт радить завжди повністю заряджати пилосос до 100%, а потім під час наступного прибирання не ставити його одразу на зарядку після кількох хвилин роботи. Пристрій слід використовувати доти, доки акумулятор не розрядиться повністю. Такий цикл заряд–розряд допомагає відновити ємність батареї й значно подовжує термін її служби.

Прибирання пилесосом соди і порошка

За словами Кори Хенкінса, саме ця помилка трапляється найчастіше. Він наголошує: використовувати подібні засоби — вкрай погана ідея з двох причин.

По-перше, дрібний пил і порошок швидко забивають фільтри та внутрішні деталі пилососа, через що його продуктивність різко падає.

По-друге, у складі деяких порошків для килимів є кислоти, які з часом можуть пошкодити не лише фільтри приладу, а й самі волокна килимового покриття.

Що категорично не варто збирати пилососом

Ремонтники застерігають: велика помилка — намагатися прибрати пилососом певні види сміття чи бруду. Як би зручно це не здавалося, такі дії можуть серйозно пошкодити техніку.

Фахівці британської організації із захисту прав споживачів Which? склали перелік із шести речей, які здатні засмітити або навіть вивести з ладу ваш пилосос.

Зола та тирса

“Перш ніж тягнутися до пилососа, добре подумайте, — застерігають експерти. — У цих залишках містяться надзвичайно дрібні частинки, і навіть невелика їх кількість може швидко забити фільтри та знизити силу всмоктування”.

Найкраще рішення, за їхніми словами, — злегка зволожити пил, а потім обережно прибрати його совком і щіткою.

Гострі предмети

Прибирати пилососом уламки скла — небезпечно для техніки, застерігають експерти Which?. Дрібні осколки можуть застрягти в шлангу, потрапити в мотор або навіть порвати пилозбірний мішок.

Набагато безпечніше обережно підмести скло, а поверхню протерти вологим паперовим рушником, щоб зібрати дрібні частинки, які залишилися непоміченими.

Ґрунт і рослинні рештки

Тягнути пилососом землю чи залишки від кімнатних рослин — також хибна ідея. Вага та натиск приладу лише сильніше втирають бруд у ворс килима, залишаючи плями. Вологі листки чи грудочки ґрунту швидко забивають механізм і можуть зіпсувати покриття.

Найкраще рішення — змести землю, сухий пил та опале листя за допомогою совка й щітки.

Рідини

Спроба всмоктати щось мокре — прямий шлях до серйозних проблем із технікою. Волога швидко забиває трубку та фільтри, а змішавшись із пилом, перетворюється на липку масу, яка з часом може покритися пліснявою. До того ж це небезпечно: волога здатна викликати коротке замикання й остаточно вивести пилосос із ладу.

Дрібні предмети

Не менш небезпечною є спроба прибрати дрібний мотлох. Сухі пластівці, камінці, монети, скріпки чи шпильки можуть застрягти в щітці, пошкодити фільтр або навіть пробити трубку та дістатися до двигуна. Подібні знахідки нерідко стають причиною поломки.

Клейкі речовини

Будь-які липкі матеріали — від сиропу чи клею до блискіток — здатні намертво забити щітку, фільтри й навіть заклинити мотор. Під час роботи вони нагріваються, починають плавитися й можуть остаточно спалити двигун, роблячи пилосос непридатним та небезпечним у використанні.