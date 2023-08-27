Перевірте, може у вас із партнером кармічні стосунки: 5 ознак фатального зв’язку

Зустріч, що запланована до народження: чому виникає кармічний зв'язок і як його визначити.

Доленосна зустріч відбувається у той період життя, коли ви найменше до цього готові. Людина з перших хвилин полонить серце, душу та думки, така пара розуміє одне одного, здається, з першого слова чи погляду. Індійські філософи та езотерики називають це кармічним зв’язком, який виникає між обома, щоб повністю змінити життя цієї пари. Якщо бажаєте дізнатися, що таке кармічні стосунки та причини їхнього виникнення – читайте далі.

Що таке карма та кармічний зв’язок

Згідно індійського філософського вчення, карма – це сукупність гарних та поганих вчинків людини, які вона зробила протягом усіх своїх минулих життів. Якщо у минулих перевтіленнях людина була доброю, справедливою, не робила зла, то за законами карми вона може бути нагороджена любов’ю, щастям, великим достатком та прекрасним здоров’ям. Коли ж у минулих життях людина поводилася не гідно, то вона напрацювала кармічний борг, який повинна віддати у наступних життях. Тоді на її долю випадає багато складнощів: хвороби, самотність та нужда.

Кармічний зв’язок – це контракт двох душ, які погодили свою зустріч у наступних життях, щоб зійтися у любовних стосунках або остаточно розлучитися, відпрацювавши свій кармічний борг.

Кармічні стосунки між чоловіком та жінкою

Індійські філософи говорять, що кармічні відносини виникають тоді, коли у пари були незавершені стосунки у минулих життях. Якщо між людьми існував міцний емоційний зв’язок та було велике почуття, але їм довелося розійтися, то така зустріч обов’язково відбудеться у наступних життях. Щоб ці люди могли виправити свої помилки і створити по-справжньому щасливий родинний союз. Але для закоханих ця зустріч несе масу випробувань, адже вони повинні зробити висновки та більше не повторювати своїх помилок.

Як визначити, що між чоловіком та жінкою кармічний зв’язок

Щоб безпомилково визначити, що у пари кармічна любов, потрібно перевірити стосунки за цими ознаками.

Неймовірно бурхливі емоції. У кармічних відносинах буде все: нестримна любов, дикі ревнощі, почуття провини та невідворотності. Щоб відновити гармонію у такій парі, потрібно вивчити ці уроки, розібратися з виром емоцій. Необхідно відпрацювати цю карму, тоді закохані зможуть бути разом або розійтися. Стрімкий розвиток стосунків. У такій парі зв’язок базується на сексуальному потягові та пристрасті. Закохані будуть захоплені одне одним, поки не візьмуть із цих стосунків все, що можна взяти. Хоча люди дуже різняться між собою: у них можуть бути різні характери, цінності та соціальні статуси. Вони можуть не розуміти, що їх взагалі пов’язує, але пару постійно тягне одне до одного. Відчуття, що люди знайомі все життя. У кармічних стосунках постійно є відчуття, що люди знайомі дуже давно, вони відчувають емоції одне одного, вгадують смаки та бажання, мають багато спільних тем. Залежність одне від одного. У кармічних відносинах люди часто сваряться та розстаються. Але ніяк не можуть одне без одного, їх притягує одне до одного невідомою силою, тому вони знову сходяться. Якщо у вашій парі також є така проблема, потрібно опрацювати свій урок, інакше постійних сварок та розлучень не уникнути. Повторення сценаріїв. Якщо такий емоційний та складний союз у вашому житті не вперше, це значить, що в минулих стосунках не пройдено уроки. Тому потрібно звернути увагу на те, з чим саме виникають складнощі та вирішити проблеми. Інакше після розлучення з партнером, ви обов’язково вступите у відносини, де будуть такі самі проблеми.

Скільки тривають кармічні стосунки?

Все залежить від типу тієї карми, яка є у партнерів, позитивна карма зцілює та пов’язує назавжди, а негативна карма дає можливість вирішити проблему та розійтися.

Цілющі кармічні стосунки. Пара в таких відносинах живе в любові, створюючи міцний союз на все життя. Люди в таких стосунках мають глибокі почуття, стають сильнішими, стрімко розвиваються в кар’єрі. Якщо між закоханими виникають суперечки, то вони швидко їх вирішують, долаючи всі непорозуміння разом. Тут пара вже стає спорідненою.

Пара в таких відносинах живе в любові, створюючи міцний союз на все життя. Люди в таких стосунках мають глибокі почуття, стають сильнішими, стрімко розвиваються в кар’єрі. Якщо між закоханими виникають суперечки, то вони швидко їх вирішують, долаючи всі непорозуміння разом. Тут пара вже стає спорідненою. Деструктивний кармічний зв’язок. Стосунки між людьми триватимуть стільки, скільки потрібно, щоб вони усвідомили причинно-наслідкові зв’язки проблем, що постійно виникають у їхніх стосунках. Такі кармічні взаємини нестабільні, тому тривають недовго. Щойно один з партнерів чи обидва відпрацюють свої уроки, вони перестають спілкуватися та витрачати час одне на одного.

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