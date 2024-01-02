Перевірте перелік давніх українських прізвищ і дізнайтесь, чи ваші предки любили погуляти на свята

Українці здавна були відомі тим, що уміли не лише вправно та плідно працювати, але й гарно відпочивати.

Здавна українці славилися своєю життєрадісністю та веселою вдачею. Тому людей, які вміли повеселитися, в суспільстві любили й шанували. Ця народна любов нерідко відображалася у прізвищах, які були популярні серед наших предків.

Мовознавець Юрій Редько розповів у дослідженні "Сучасні українські прізвища", що деякі родові імена утворилися саме тому, що предки їхніх носіїв знали як погуляти на свята.

Наприклад, люди, що мали веселу вдачу, отримували відповідні прізвища — Потішний, Веселий, Сміянець, Смішко, Гуляка, Танцюра, Скачко.

А ось ті українці, які любили не лише погуляти, але й добре випити на свята, що про це згадували ще цілий рік поспіль, отримували досить цікаві родові імена — Цідибрага, Наливайко, Оковитий, Пияко, Непийпиво.

Якщо людина любила досхочу наїстися всіляких смачних страв перед тим, як вставати з-за святкового столу, то вона могла отримати одне з таких прізвищ — Смакула, Жируха, Лакомий, Напха, Скороїд, Ласий.

З часом деякі родові імена змінювалися. Так, наприклад, Сміянець перетворився на Сміяна, Сміянова. А ось Напха міг сформувати прізвище Напханюк тощо.

До речі, прізвища, що пов'язані з гуляннями на свята, досить поширені серед українців. Наприклад, Танцюра налічує 2179 носіїв, а Смішко — 775 носіїв.

Читайте також: