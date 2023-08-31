Перевірте роботу свого мозку: 13 загадок на логіку, які розвинуть кмітливість (з відповідями)

Цікаві загадки на логіку для дорослих та дітей допомагають розвинути кмітливість, спостережливість та швидкість мислення. Та й після вирішення кількох задач ваш настрій точно поліпшиться.

Цікаві загадки на логіку для дорослих і дітей підійдуть для якісного проведення вільного часу. Спробуйте переключитися, на 5 хвилин відкласти всі свої справи і швидко дати відповіді на 13 загадок.

Складні, але цікаві загадки на логіку

Відверто кажучи, деякі загадки на логіку можуть навести на подив. І не дивно, адже такі запитання завжди відрізняються хитромудрістю, щоб з ходу було важко зорієнтуватися. Якщо ж ви не зможете відповісти на загадки, шукайте відповіді наприкінці статті.

Що можна побачити з закритими очима? Що збільшується, але ніколи не зменшується? Що може вбити багато людей, але якщо ви його вб'єте, то самі помрете? Що можна перервати або знищити, але ніколи не можливо побачити? Що можна втримувати, не торкаючись його руками? Коли небо нижче за землю? Поклич її на ім'я і вона зникне. Що піднімає вас на верх і опускає вниз, але саме перебуває на одному місці? Що стане кращим, якщо її протоптати? Що не жує, але все пожирає? Нежива, але йде, нерухома, але веде. Чим можна поділитися лише один раз? Що стане більшим, якщо його перевернути вверх ногами?

Правильні відповіді

Складні задачі на логіку / Фото: Pexels

Ну що змогли відгадати ці загадки? Якщо ні, не варто засмучуватися. Ловіть правильні відповіді на загадки:

Сон.

Вік.

Час.

Мовчання.

Дихання.

Коли дивишся у воду.

Тиша.

Ескалатор.

Стежка.

Вогонь.

Дорога.

Секрет.

Число 6.

Логічні загадки відмінно тренують мозок. Якщо розгадувати їх регулярно, можна підвищити свою спостережливість та уважність, подивитися на звичні речі під новим кутом.

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