Перевірте роботу свого мозку: 13 загадок на логіку, які розвинуть кмітливість (з відповідями)

Цікаві загадки на логіку для дорослих та дітей допомагають розвинути кмітливість, спостережливість та швидкість мислення. Та й після вирішення кількох задач ваш настрій точно поліпшиться.
Цікаві загадки на логіку для дорослих і дітей підійдуть для якісного проведення вільного часу. Спробуйте переключитися, на 5 хвилин відкласти всі свої справи і швидко дати відповіді на 13 загадок.
Складні, але цікаві загадки на логіку
Відверто кажучи, деякі загадки на логіку можуть навести на подив. І не дивно, адже такі запитання завжди відрізняються хитромудрістю, щоб з ходу було важко зорієнтуватися. Якщо ж ви не зможете відповісти на загадки, шукайте відповіді наприкінці статті.
- Що можна побачити з закритими очима?
- Що збільшується, але ніколи не зменшується?
- Що може вбити багато людей, але якщо ви його вб'єте, то самі помрете?
- Що можна перервати або знищити, але ніколи не можливо побачити?
- Що можна втримувати, не торкаючись його руками?
- Коли небо нижче за землю?
- Поклич її на ім'я і вона зникне.
- Що піднімає вас на верх і опускає вниз, але саме перебуває на одному місці?
- Що стане кращим, якщо її протоптати?
- Що не жує, але все пожирає?
- Нежива, але йде, нерухома, але веде.
- Чим можна поділитися лише один раз?
- Що стане більшим, якщо його перевернути вверх ногами?
Правильні відповіді
Ну що змогли відгадати ці загадки? Якщо ні, не варто засмучуватися. Ловіть правильні відповіді на загадки:
- Сон.
- Вік.
- Час.
- Мовчання.
- Дихання.
- Коли дивишся у воду.
- Тиша.
- Ескалатор.
- Стежка.
- Вогонь.
- Дорога.
- Секрет.
- Число 6.
Логічні загадки відмінно тренують мозок. Якщо розгадувати їх регулярно, можна підвищити свою спостережливість та уважність, подивитися на звичні речі під новим кутом.
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