ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Перевірте себе: більшість українців припускаються небезпечної помилки, роблячи щодня одну справу

На перший погляд здається, що чим частіше прибираєш — тим чистіше навколо. Але що, як щоденне протирання пилу серветкою лише розносить його ще більше і робить ситуацію гіршою?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи потрібно протирати пил щодня

Чи потрібно протирати пил щодня / © Фото з відкритих джерел

Коли ви прибираєте, у повітря здіймається хмара з мікроскопічних кліщів, цвілі й пилюки, яка осідає вам на шкіру і проникає в дихальні шляхи.

Замість того щоб щодня ганятися за пилом, краще запобігти його осіданню. Для цього змішайте воду з кондиціонером для прання у співвідношенні 1 до 3 і злегка розпиліть цей розчин на меблі — так ви створите невидимий бар’єр, і пил не буде приставати тижнями.

У важкодоступних місцях, як верх шаф чи вентиляційні решітки, зручно використовувати мікрофіброву серветку, закріплену на швабрі. Вона збере пил без зайвих зусиль.

Якщо ж пил осідає на книжках чи декорі, поставте в шафи невеликі ємності з активованим вугіллям — він вбере в себе й мікрочастинки, і запахи. І обов’язково вдягайте маску, коли прибираєте — навіть проста бавовняна тканина зменшує ризик алергічної реакції.

Ще один магніт для пилу — це килими. Посипте їх харчовою содою, зачекайте пів години, а потім ретельно пропилососьте. Сода зробить пил важчим, і він не розлітатиметься у повітрі.

І не викидайте старі капронові колготки! Надягніть їх на щітку пилососа — це допоможе зібрати волосся й шерсть, не забиваючи техніку.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie