Перевірте себе: більшість українців припускаються небезпечної помилки, роблячи щодня одну справу

Чи потрібно протирати пил щодня / © Фото з відкритих джерел

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Коли ви прибираєте, у повітря здіймається хмара з мікроскопічних кліщів, цвілі й пилюки, яка осідає вам на шкіру і проникає в дихальні шляхи.

Замість того щоб щодня ганятися за пилом, краще запобігти його осіданню. Для цього змішайте воду з кондиціонером для прання у співвідношенні 1 до 3 і злегка розпиліть цей розчин на меблі — так ви створите невидимий бар’єр, і пил не буде приставати тижнями.

У важкодоступних місцях, як верх шаф чи вентиляційні решітки, зручно використовувати мікрофіброву серветку, закріплену на швабрі. Вона збере пил без зайвих зусиль.

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Якщо ж пил осідає на книжках чи декорі, поставте в шафи невеликі ємності з активованим вугіллям — він вбере в себе й мікрочастинки, і запахи. І обов’язково вдягайте маску, коли прибираєте — навіть проста бавовняна тканина зменшує ризик алергічної реакції.

Ще один магніт для пилу — це килими. Посипте їх харчовою содою, зачекайте пів години, а потім ретельно пропилососьте. Сода зробить пил важчим, і він не розлітатиметься у повітрі.

І не викидайте старі капронові колготки! Надягніть їх на щітку пилососа — це допоможе зібрати волосся й шерсть, не забиваючи техніку.