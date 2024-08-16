Перевірте себе: цих помилок у використанні губки для миття посуду припускаються майже всі

Хоча губка для миття посуду й здається базовим предметом у наших оселях, однак нею часто неправильно користуються.

Як виявилося, багато людей припускається серйозних помилок в процесі експлуатації губки. І тут ми зібрали ті, які зустрічаються найчастіше.

В Мережі дуже популярним став лайфгак, коли губку для миття посуду намагаються "врятувати" від шкідливих бактерій за допомогою прогрівання в мікрохвильовій печі. Однак, як кажуть фахівці, ним не варто користуватися.

Насамперед, тому що мікроби все одно виживуть. Ба більше, губка перетвориться на токсичний предмет, небезпечний для здоров'я.

Варто також запам'ятати, що вологе середовище є ідеальним місцем для розмноження бактерій. Якщо ви будете забувати добре віджимати губку для миття після використання регулярно, кількість шкідливих мікроорганізмів постійно зростатиме.

Найчастіше натомість зустрічається помилка, коли люди надто довго використовують губку для миття посуду. Навіть якщо неприємний запах відсутній, а зовнішній вигляд досі пристойний, губкою не можна користуватися, якщо вже минуло сім днів від моменту початку використання.

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