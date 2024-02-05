Перевірте себе: лише 1% людей може знайти на картинці кота за 7 секунд

Оптичні ілюзії — візуальні явища, які можуть вводити в оману органи наших чуттів. Перевірте, чи зможете ви знайти кота серед великої кількості голубів на картинці.

Ця ілюстрація викликала в Мережі справжній ажіотаж. Як деякі стверджують, лише 1% людей може вирішити задачу за 7 секунд. Більше того, ця картинка допоможе перевірити свою спостережливість та швидкість реакції.

На ілюстрації зображено багато голубів, які виглядають майже однаково. Серед них ховається один кіт. Але перед тим, як його шукати, приготуйте секундомір. Намагайтесь знайти кота за максимально короткий термін часу.

Чи вдалося вам знайти кота? Якщо ні, спробуйте придивитися уважніше. Або скористайтеся нашою підказкою.

Відповідь / Фото: Фото з відкритих джерел

Кіт заховався у правому ряді знизу.

Вирішення таких головоломок як ця допомагає розвивати вміння концентруватися на деталях, проникливість та сприйняття. Як правило, швидше розпізнають і аналізують закономірності оптичних ілюзій люди з вищим коефіцієнтом.

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