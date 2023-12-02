Перевірте себе: лише 3% населення світу можуть розпізнати приховане зображення на картинці

Нова оптична ілюзія, на якій потрібно розпізнати приховане зображення, настільки складна, що її автори навіть не пропонують засікати час.

Оптичні ілюзії часто спантеличують навіть найуважніших людей, але це зображення, яке почало ширитися в Мережі зовсім недавно, схоже стане одним із найскладніших. Хитромудра картинка приховує обличчя, яке можуть розпізнати лише люди з дуже гострим зором.

Давайте разом перевіримо здібності мозку та зору і розглянемо портрет молодої дівчини нижче.

На перший погляд може здатися, що на картинці практично неможливо побачити іншу людину, але це і є основна проблема оптичної ілюзії. Насправді, якщо ви по-справжньому зосередитесь, то зможете її вирішити.

Оптична ілюзія з молодою дівчиною / Фото: Фото з відкритих джерел

Отже, спробуйте зосередитись і погляньте на цю картинку молодої дівчини, що стоїть до вас напівобертом. На ній приховане зображення літньої жінки, виявити яке може бути вкрай складно. Обмежень у часі немає, але за бажання ви можете увімкнути секундомір, щоб засікти, скільки часу вам знадобилося для вирішення завдання.

На картинці намальована молода дівчина у капелюсі зі стрічкою та копицею кучерів на голові. На шиї у неї прикраса чокер. Саме химерні аксесуари – ключ до того, щоб знайти приховану літню жінку. Постарайтесь виявити її обличчя на картинці. І лише якщо у вас це не вийде, перейдіть до відгадки. Вона наведена нижче.

Відгадка / Фото: Фото з відкритих джерел

Як тільки ви побачите обличчя літньої жінки, то вам вже буде важко знову розгледіти на кратинці молоду леді. Щоб відгадати загадку, уважно придивіться до чокера на шиї дівчини. Це — усмішка літньої пані. Сукня дівчини окреслює підборіддя і лінію щелепи старшої людини, її щоки та підборіддя — це, насправді, ніс.

А ви змогли відшукати приховане зображення без підказки?

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