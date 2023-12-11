Перевірте себе: п'ять ознак, що ви носите улюблені джинси неправильно

Складаючи бездоганний образ, в першу чергу потрібно дотримуватися гармонії. Тому враховуйте все: від кольорів та фактур до стилістичних напрямків. Адже часом навіть найдрібніша на перший погляд деталь може зіпсувати всю картину.

Джинси вже давно стали невід'ємним атрибутом гардеробу кожної жінки. Але під час складання образу з ними потрібно бути особливо пильними. Ось які найпоширеніші помилки існують.

Не підвертаєте холоші

Носити джинси (особливо бойфренди чи мом) без підвернутих штанин сьогодні вважається грубою помилкою. Якщо холоші занадто довгі, вони будуть волочитися по землі або неестетично збиратися на щиколотці та будуть виглядати дуже неохайно і дивно. Навіть якщо вам здається, що так ваші ноги здаються довшими, пам'ятайте: вам лише здається.

Поєднуєте денім різних відтінків

Поєднати між собою різні речі з деніму — та іще задача. Адже не можна просто взяти і одягнути свої улюблені джинси з будь-якою джинсовою курткою. Як правильно поєднувати? Стилісти рекомендують носити класичне індиго з темним верхом. А ось поєднувати холодні та теплі відтінки — моветон.

Носите джинси з низькою посадкою

Як правильно носити джинси / Фото: Pexels

Наприкінці 90-х та на початку 2000-х такі моделі були дуже популярними. Але просто зараз цей предмет гардеробу виглядає невдало, навіть якщо і входить в тренди. Стилісти стверджують, що такі джинси візуально вкорочують ноги, роблять тулуб непропорційно витягнутим. Краще змінити такі джинси на модель з середньою чи високою посадкою. Тоді силует буде мати гармонійніший вигляд.

Вибираєте джинси з дірками

Звичайно, тут не йде мова про джинси з бахромою чи легкою деструкцією. А ось від рваних моделей, які більше схожі на ганчірки, краще відмовитися. На жаль, часто на вулиці можна побачити саме такі варіанти. Навіть у мороз. До речі — навіть якщо ви вирішили носити джинси з дірками, не одягайте під низ колготки.

Одягаєте джинси з чоботами

Таке поєднання вважається банальним і застарілим. Особливо, якщо ви одягаєте світлі джинси з чорними чоботами. Найкраще носити світле із світлим, а темне з темним — якщо дуже хочеться поєднати чоботи і джинси.

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