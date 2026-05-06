Перевірте свій IQ: математичне рівняння для молодшої школи, яке масово провалюють дорослі

Хоча рівняння виглядає коротким, правильний порядок дій згадали далеко не всі.

Дар'я Щербак
Загадка

Загадка / © Daily Mail

Задача з математики для молодших класів школи змусила користувачів соціальних мереж не на жарт поламати голову. Питання лише одне: чи зможете ви знайти правильну відповідь усього за 30 секунд?

Про це пише Daily Mail.

Рівняння виглядає наступним чином: 12-6÷3×2 = ?

Для того, щоб отримати вірний результат, експерти радять згадати базову програму середньої школи. Ключ до успіху криється у правилі порядку дій. Саме недотримання послідовності цих кроків змушує багатьох дорослих давати помилкову відповідь.

Як вірно роз’язати задачу

Якщо ви готові перевірити себе, ось як потрібно розкладати це рівняння за правилами арифметики.

Починати необхідно з ділення та множення, які мають пріоритет над відніманням. Оскільки вони рівнозначні за пріоритетом, дії виконуються зліва направо:

  • Спочатку беремо 6 і ділимо на 3. Отримуємо 2.

  • Далі отриманий результат множимо на 2. Виходить 4.

  • Останнім кроком виконуємо віднімання: 12 — 4.

  • Остаточна і єдино правильна відповідь — 8.

Якщо ваші розрахунки збіглися з результатом 8, вітаємо — ваші навички арифметики досі на висоті, а шкільні вчителі могли б вами пишатися. Проте, якщо ви отримали інше число, ви не самотні. Величезна кількість користувачів соціальних мереж також не впоралася з тестом, забувши про пріоритетність дій.

