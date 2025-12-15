Перевірте свій IQ: спробуйте правильно відповісти на ці 6 наукових запитань

Випробування для інтелекту / © pexels.com

У соцмережах шириться нова наукова вікторина з лише шести запитань, яка, за словами авторів, справді може випробувати IQ та кинути виклик розуму. Щоб ускладнити завдання, на відповіді дається лише кілька секунд, а запитання стосуються функцій мозку, легенів та будови атома.

Про це пише Mirror.

Є чимало способів перевірити, наскільки високий у вас рівень інтелекту — від популярних оптичних ілюзій до різноманітних тестів на риси характеру. Якщо ж хочеться краще зрозуміти свій IQ, у пригоді може стати й така вікторина. Попри те що професійні IQ-тести допомагають виявити навчальні особливості та оцінити когнітивні здібності, завдання із соцмереж — це швидкий спосіб випробувати логіку й уважність.

Саме такий тест нещодавно оприлюднив TikTok-акаунт IQ Test Quiz із 73,5 тис. підписників. Відео, яке набрало 90,5 тис. вподобань, містить шість наукових запитань із варіантами відповідей, здатних збити з пантелику навіть уважних глядачів. Готові прийняти виклик? Тоді починаймо.

1. Яка функція мозку?

A. Контроль.

B. Мислення.

C. Фільтрація.

2. Яка основна функція волосся на нашому тілі?

A. Дихання.

B. Захист.

C. Травлення.

3. Яка функція шлунка?

A. Кровообіг.

B. Виділення.

C. Травлення.

4. Яку функцію виконують нирки в організмі?

A. Координація.

B. Фільтрація.

C. Дихання.

5. Як легені допомагають нам вижити?

A. Дихання (respiration).

B. Рух.

C. Дихання (breathing).

6. Як називається центр атома?

A. Електрон.

B. Протон.

C. Ядро.

Правильні відповіді

Тепер, коли ви відповіли на всі шість запитань, можна гортати нижче, щоб побачити правильні відповіді. Але переконайтеся, що готові перевірити свій результат.

Відповіді:

Контроль. Захист. Травлення. Фільтрація. Дихання (breathing). Ядро.

Оскільки запитання опублікували в TikTok, багато користувачів одразу кинулися в коментарі ділитися результатами. Один написав: «2/6». Інший додав: «1/6 „. Водночас для декого тест не здався складним. Хтось прокоментував: „Бро, я такий розумний у науці“. А інший похвалився: „Неймовірно, я з першої спроби набрав максимум“.

