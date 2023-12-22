Перевірте своє: ось які прізвища отримали українці від козацьких та вуличних прізвиськ

Численною групою українських прізвищ є такі, які походять від так званих "вуличних" або козацьких прізвиськ.

Велика кількість сучасних українських прізвищ створювалася саме в часи Запорізької Січі. Адже тоді виникла необхідність офіційної реєстрації козаків. Також в Запорізькій Січі часто з'являлися втікачі від панів з усієї України. І щоб їх було важче розшукати, їм давали нові прізвиська, які згодом ставали офіційними.

Найчисельнішими серед козаків були прізвища, які закінчувалися на -енко (Дубогризенко, Василенко, Голопупенко, Петренко, Короцюпенько). Такі дані можна знайти в Зборівській угоді, що була складена 1649 року.

Часто прізвища, надані в Запорізькій Січі, вказували на приналежність до певної професії, ремесла чи промислу, про характер торгівельної чи військової діяльності. Наприклад, гетьманський охоронець міг отримати прізвисько Сердюк. Козаки, що виготовляли чи обслуговували певний вид зброї — Гармаш, Пушкар, Гарматій. Ті, хто готував популярні козацькі страви, могли називатися Тетеря або Соломаха. Іншими прізвищами, які відносяться до роду занять козаків, є: Тягнишкіра, Скляр, Сотник, Попович, Хорунжий, Саловоз, Стаднюк, Компанієць, Канторій, Крамар, Мельниченко, Стороженко, Дігтяр, Порохня, Стельмах.

Інколи за козаком закріплювалася назва місцевості (село, селище, місто), звідки він прибув. Так з'явилися такі козацькі прізвища, як Кальміуський, Галицький, Чигиринський, Кодацький, Миргородський, Лебединець, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуєвець, Волошин, Волошко. Так як серед козаків збиралися не лише українці, а й інші нації і народності, можна було зустріти прізвища Лях, Сербин, Полулях, Вірменко, Литвин, Турчин, Циганенко, Гуцул тощо.

Даючи прізвиська новим козакам, часто брали до уваги характерні особливості їхнього зовнішнього вигляду, поведінки, вдачі. Найчастіше шукали щось таке, що відразу кидається в очі, та підбирали найвдаліше слово. До таких козацьких прізвищ можна віднести Головко, Головатий, Зуб, Чуб, Носенко, Носань, Шрам, Губенко, Губа, Горбоніс, Шраменко, Сухина, Сухий, Рябко, Лантух, Стражак, Білан, Білий, Легкоступ, Слинько, Прохватило, Побігайло, Свистун, Циподрига, Покотило, Швидкий, Гарячий, Холодний, Солодкий, Круть, Гаркуша, Косач, Хижняк, Хмара.

Помічали козаки і риси, які схожі на представників фауни чи флори, особливо полюбляли вони птахів. Тому своїм побратимам давали такі прізвища: Чайка, Кулик, Соболь, Сова, Сич, Горобець, Синиця, Сорока, Снігур, Ворона, Голуб, Селезень, Лелека, Шкапа.

Любили козаки і поіронізувати. Тому часто прізвиська мали властивість протилежної ознаки від тої, яка характеризувала того чи іншого чоловіка: Малюк, Малюта — висока людина, Махиня — невеликий на зріст. Якщо втікач з'явився в певний проміжок часу, то йому могли дати прізвище від дня тижня чи пори року: Засуха, Зима, Субота, Понеділок.

Одяг міг також бути джерелом прізвиська: Жупан, Кирея, Свита, Столата. Значну групу займають прізвища, що були утворені від імені: Охріменко, Даниленко, Василевич, Василенко, Павленко, Петренко, Мусієнко, Клименко, Овсієнко, Гавриленко.

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