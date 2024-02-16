Перевірте своє у переліку: ось які прізвища мають польське походження

Українські прізвища багато можуть розповісти про наших предків. Наприклад, існує відразу кілька родових імен, які мають польське походження

Наші предки вірили, що родове ім'я має надзвичайний вплив на свого власника і може багато розповісти про нього і його родину. Зокрема, деякі прізвища вказують, що в вашому роду є поляки.

Про це розповів історик Валентин Бендюг. За його словами, можна дуже легко зрозуміти, що прізвище має польське походження. До речі, сьогодні такі родові імена найчастіше зустрічаються в тих регіонах України, що раніше входили до складу Речі Посполитої.

Найпопулярнішими серед поляків є прізвища, які мають закінчення "-ський" або "--цький". Зокрема, в цей перелік можна внести Ковалевський, Галицький, Валевський, Потоцький, Вишневський та деякі інші.

Історик впевнений, що такі прізвища спочатку носили лише польські аристократи, щоб показати межу своїх володінь. Згодом такий спосіб утворення родових імен поширився і на українські землі. Тому подібні закінчення почали додавати і до різних прізвиськ, з яких пізніше утворилися прізвища: Хмельницький, Вербицький, Артемівський, Руданський, Іванівський, Задніпрянський, Левицький тощо.

А ще на території тих регіонів України, які раніше входили до складу Речі Посполитої, дуже популярними є родові імена з закінченнями "-ук", "-юк", "-ак", "-чук". Спочатку вони були утворені з так званих хрестильних імен (імена, які давали під час хрещення, щоб у дитини був янгол-охоронець), але потім стали дуже поширеними: Ткачук, Василюк, Гаврилюк, Левчук, Попільнюк, Погребняк, Контратюк тощо.

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