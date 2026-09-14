Перевірте свої кухонні шафи: дев’ять продуктів, які ви, ймовірно, зберігаєте надто довго

Скільки можна зберігати продукти / © pexels.com

Реклама

Деякі продукти з часом втрачають смак і аромат, інші можуть прогіркнути або зіпсуватися. Тому час від часу варто проводити ревізію кухонних запасів. В EatingWell розповіли, які 9 продуктів потрібно перевірити насамперед і як зрозуміти, що їх уже час викинути.

Рослинна олія

Пляшка олії може стояти в кухонній шафі значно довше, ніж ми думаємо. Однак оливкова, ріпакова та інші рослинні олії не зберігають свої властивості нескінченно.

Реклама

Особливо швидко якість олії погіршується під впливом світла, високої температури та повітря. Саме тому відкриту пляшку краще тримати щільно закритою в прохолодному темному місці.

Реклама

Один із найпростіших способів перевірити олію — понюхати її. Насторожити має затхлий, кислуватий, хімічний або просто незвичний запах. Зіпсована олія також може мати неприємний, мильний або кислий присмак.

Якщо запах чи смак викликає сумніви, таку олію краще не використовувати.

Сушені трави та спеції

Знайома ситуація: купили баночку приправи для одного рецепта, використали чайну ложку — і вона залишилася стояти у шафі на кілька років.

Сушені спеції не обов’язково стають небезпечними одразу після завершення зазначеного терміну, проте поступово втрачають аромат і смак.

Реклама

Мелені спеції зазвичай зберігають найкращі властивості приблизно 2–3 роки, а цілі — до 4 років. Якщо приправа майже не пахне і не надає страві характерного смаку, настав час її замінити.

Під час ревізії кухні особливу увагу приділіть баночкам, на яких ви вже навіть не пам’ятаєте дату покупки.

Борошно

Ще один продукт, про термін зберігання якого легко забути, — борошно. Особливо якщо ви печете лише час від часу й відкритий пакет місяцями стоїть у шафі.

За кімнатної температури звичайне борошно може зберігати свіжість приблизно до 8 місяців. Водночас цільнозернове, горіхове та деякі види безглютенового борошна можуть псуватися швидше через вищий вміст жирів.

Реклама

Як зрозуміти, що борошно зіпсувалося? Насамперед понюхайте його. Затхлий, кислий або будь-який нехарактерний запах — вагома причина відмовитися від використання продукту.

Щоб борошно довше залишалося свіжим, його варто зберігати в герметичній тарі в сухому та прохолодному місці.

Рис і макарони

Сухий рис та макаронні вироби мають досить тривалий термін зберігання, тому панікувати через пачку спагеті, куплену кілька місяців тому, не потрібно.

Проте відкриті пакування, які роками лежать у глибині шафи, варто перевірити.

Викинути рис або макарони доцільно, якщо продукт змінив колір чи форму, має дивний або прогірклий запах, а також якщо паковання було пошкоджене чи довгий час залишалося відкритим.

Щоб не накопичувати старі запаси, використовуйте простий принцип: продукти, придбані раніше, ставте ближче і використовуйте першими.

Розпушувач, харчова сода та дріжджі

Навіть якщо розпушувач або сода виглядають абсолютно нормально, з часом вони можуть втратити свої властивості. У результаті тісто просто не підніметься так, як потрібно.

Якщо ви не пам’ятаєте, коли відкрили паковання, можна провести просту перевірку.

Щоб перевірити харчову соду, додайте невелику її кількість у гарячу воду з оцтом. Якщо суміш активно шипить і піниться, сода ще працює.

Розпушувач можна перевірити за допомогою гарячої води: поява бульбашок свідчить про те, що він усе ще активний.

З дріжджами краще орієнтуватися на зазначений виробником термін придатності та умови зберігання. Відкриті сухі дріжджі особливо важливо правильно зберігати.

Горіхи

Горіхи здаються ідеальним продуктом для тривалого зберігання, але через високий вміст жирів вони можуть прогіркнути.

Особливо це стосується очищених горіхів, які тривалий час зберігаються за кімнатної температури.

Перевірити їх досить просто: понюхайте горіхи та спробуйте один. Неприємний, затхлий, гіркий або прогірклий смак і запах свідчать про те, що продукт краще викинути.

Якщо купуєте горіхи великими упаковками і не плануєте швидко їх з’їсти, частину запасу можна зберігати в холодильнику або морозильній камері.

Кленовий сироп

На відміну від меду, натуральний кленовий сироп може зіпсуватися.

Особливо уважно потрібно ставитися до вже відкритої пляшки. Після відкриття натуральний кленовий сироп краще зберігати в холодильнику.

Якщо на поверхні з’явилася пліснява, продукт необхідно викинути. Не варто просто знімати видиму плісняву та продовжувати використовувати сироп.

Також завжди дотримуйтеся рекомендацій щодо зберігання, зазначених виробником на упаковці.

Їстівні подарунки та сувеніри

Красиві баночки з варенням, незвичайні соуси, солодощі з подорожей або делікатеси в ефектній упаковці часто шкода відкривати. У результаті вони роками займають місце на полиці.

Якщо такий продукт стоїть уже кілька років і ви досі не знайшли нагоди його використати, перевірте термін придатності.

Не варто зберігати їжу лише через красиву упаковку або спогади, пов’язані з подарунком. Якщо продукт прострочений або його якість викликає сумніви, краще з ним попрощатися.

Кондитерська посипка

Цукрові кульки, зірочки, конфеті та інший декор для випічки часто живуть у кухонних шафах роками.

Завдяки високому вмісту цукру кондитерська посипка справді може зберігатися довго. Однак це не означає, що її якість ніколи не погіршується.

Барвники, ароматизатори та інші компоненти з часом можуть змінювати властивості. Якщо посипка втратила колір, має дивний запах або виглядає незвично, краще придбати нову.

Як уникнути прострочених продуктів на кухні

Регулярна ревізія кухонних запасів допомагає не лише позбутися продуктів сумнівної якості, а й менше викидати їжу.

Переглядайте вміст шаф хоча б кілька разів на рік, перевіряйте дати на упаковках і ставте продукти з коротшим терміном зберігання ближче. Після відкриття упаковки корисно написати на ній дату — так через кілька місяців не доведеться згадувати, коли саме ви почали користуватися продуктом.

І головне: термін придатності — не єдиний орієнтир. Звертайте увагу на умови зберігання та рекомендації виробника, а також на зміни запаху, кольору, текстури й зовнішнього вигляду продукту.

FAQ

Як зрозуміти, що продукт зіпсувався?

Ознаки залежать від конкретного продукту, але найчастіше про псування свідчать незвичний або неприємний запах, зміна кольору чи текстури, пліснява, прогірклий смак або пошкоджена упаковка. Якщо продукт виглядає чи пахне підозріло, краще його не використовувати. Для безпечності також важливо враховувати дату на упаковці та умови зберігання, рекомендовані виробником.

Чи можна їсти продукти після закінчення терміну придатності?

Це залежить від типу продукту та того, яке саме маркування зазначене на упаковці. Дата мінімальної придатності може стосуватися насамперед якості продукту, тоді як для швидкопсувних продуктів вимоги до строків споживання значно важливіші з погляду безпеки. Не варто покладатися лише на запах або зовнішній вигляд: завжди враховуйте маркування виробника, цілісність упаковки та умови, в яких зберігався продукт.

Новини партнерів

Новини партнерів