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Перевірте свою українську: чи зможете ви перекласти ці 5 російських слів

Перевірте свою українську: чи зможете ви перекласти ці 5 російських слів

Фото: pixabay.com

Багато українців, переходячи на рідну мову, стикаються зі складнощами при перекладі деяких поширених російських слів.

Виявляється, деякі з російських слів, що складно швидко перекласти на українську, мають декілька варіантів перекладу, і знайти найбільш влучний може бути непросто.

Про це розповіла мовознавиця Аліна Острозька у TikTok.

"Вызывающий"

Це слово означає когось або щось, що викликає емоції, зазвичай негативні, своєю поведінкою чи виглядом. Найбільш влучні варіанти перекладу:

  • зухвалий;
  • нахабний;
  • безсоромний.

"Ущерб"

Коли йдеться про фінансові або моральні втрати, в українській мові використовують кілька відповідників:

  • збиток;
  • шкода;
  • невигода.

"Мнимый"

Це слово часто описує щось фальшиве або таке, що не відповідає дійсності. Перекласти його можна як:

  • уявний;
  • удаваний;
  • позірний.

"Баловать"

Мова йде про надмірну увагу та турботу до когось. В українській мові є кілька варіантів перекладу:

  • розпещувати;
  • панькати;
  • пестити.

"Внушительный"

Це слово описує щось велике за масштабами або те, що справляє сильне враження:

  • значний;
  • авторитетний;
  • вражаючий.

Отож, якщо вам вдалося без проблем перекласти ці слова, ваш рівень володіння українською мовою справді на високому рівні.

Як покращити знання української

Щоб удосконалити свої навички української мови, варто регулярно практикуватися: читайте українські книги, дивіться фільми та слухайте подкасти рідною мовою. Оточіть себе українським контентом у соціальних мережах, спілкуйтеся з українськомовними друзями та ведіть щоденник або нотатки українською. Навіть невеликі щоденні кроки допоможуть вам розширити словниковий запас і зробити мову більш природною.

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