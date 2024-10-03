Перевірте свою українську: чи зможете ви перекласти ці 5 російських слів

Багато українців, переходячи на рідну мову, стикаються зі складнощами при перекладі деяких поширених російських слів.
Виявляється, деякі з російських слів, що складно швидко перекласти на українську, мають декілька варіантів перекладу, і знайти найбільш влучний може бути непросто.
Про це розповіла мовознавиця Аліна Острозька у TikTok.
"Вызывающий"
Це слово означає когось або щось, що викликає емоції, зазвичай негативні, своєю поведінкою чи виглядом. Найбільш влучні варіанти перекладу:
- зухвалий;
- нахабний;
- безсоромний.
"Ущерб"
Коли йдеться про фінансові або моральні втрати, в українській мові використовують кілька відповідників:
- збиток;
- шкода;
- невигода.
"Мнимый"
Це слово часто описує щось фальшиве або таке, що не відповідає дійсності. Перекласти його можна як:
- уявний;
- удаваний;
- позірний.
"Баловать"
Мова йде про надмірну увагу та турботу до когось. В українській мові є кілька варіантів перекладу:
- розпещувати;
- панькати;
- пестити.
"Внушительный"
Це слово описує щось велике за масштабами або те, що справляє сильне враження:
- значний;
- авторитетний;
- вражаючий.
Отож, якщо вам вдалося без проблем перекласти ці слова, ваш рівень володіння українською мовою справді на високому рівні.
Як покращити знання української
Щоб удосконалити свої навички української мови, варто регулярно практикуватися: читайте українські книги, дивіться фільми та слухайте подкасти рідною мовою. Оточіть себе українським контентом у соціальних мережах, спілкуйтеся з українськомовними друзями та ведіть щоденник або нотатки українською. Навіть невеликі щоденні кроки допоможуть вам розширити словниковий запас і зробити мову більш природною.
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