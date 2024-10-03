Перевірте свою українську: чи зможете ви перекласти ці 5 російських слів

Багато українців, переходячи на рідну мову, стикаються зі складнощами при перекладі деяких поширених російських слів.

Виявляється, деякі з російських слів, що складно швидко перекласти на українську, мають декілька варіантів перекладу, і знайти найбільш влучний може бути непросто.

Про це розповіла мовознавиця Аліна Острозька у TikTok.

"Вызывающий"

Це слово означає когось або щось, що викликає емоції, зазвичай негативні, своєю поведінкою чи виглядом. Найбільш влучні варіанти перекладу:

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Ущерб"

Коли йдеться про фінансові або моральні втрати, в українській мові використовують кілька відповідників:

збиток;

шкода;

невигода.

"Мнимый"

Це слово часто описує щось фальшиве або таке, що не відповідає дійсності. Перекласти його можна як:

уявний;

удаваний;

позірний.

"Баловать"

Мова йде про надмірну увагу та турботу до когось. В українській мові є кілька варіантів перекладу:

розпещувати;

панькати;

пестити.

"Внушительный"

Це слово описує щось велике за масштабами або те, що справляє сильне враження:

значний;

авторитетний;

вражаючий.

Отож, якщо вам вдалося без проблем перекласти ці слова, ваш рівень володіння українською мовою справді на високому рівні.

Як покращити знання української

Щоб удосконалити свої навички української мови, варто регулярно практикуватися: читайте українські книги, дивіться фільми та слухайте подкасти рідною мовою. Оточіть себе українським контентом у соціальних мережах, спілкуйтеся з українськомовними друзями та ведіть щоденник або нотатки українською. Навіть невеликі щоденні кроки допоможуть вам розширити словниковий запас і зробити мову більш природною.

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