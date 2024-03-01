Пережила війну з Карфагеном та землетруси: на Сицилії встановили 2500-річну статую

Восьмиметрова статуя Атланта, створена в п'ятому столітті до нашої ери, була зібрана частинами, відреставрована і тепер буде доступна для відвідувачів в Долині Храмів на італійському острові Сицилія.

Величезна статуя Атласу, яка століттями лежала похованою серед стародавніх руїн, була реконструйована і посіла своє законне місце серед грецьких храмів Агрідженто на Сицилії після 20-річної реставрації.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Статуя висотою 8 метрів, датована п'ятим століттям до нашої ери, була однією з 38, що прикрашали Храм Зевса, який вважається найбільшим дорійським храмом, коли-небудь побудованим, незважаючи на те, що він так і не був завершений.

Статуї було виявлено понад двісті років тому британським архітектором Чарльзом Кокереллом, який приїхав до Агрідженто, щоб вивчити руїни стародавнього міста Акрагас, заснованого приблизно 582 року до нашої ери.

У грецькій міфології Атлас був Титаном, який був змушений тримати небо на своїх плечах, тому його статуї використовували як опорні колони.

На думку археологів, фігури Атласів розташовувалися на фасаді храму Зевса і мали підтримувати дах. Але будівництво святилища закінчити не встигли, оскільки Акрагас був завойований карфагенянами.

Згодом храм був зруйнований повністю внаслідок землетрусів і його уламки використовували місцеві жителі як будматеріали.

У 1920 році археолог Пірро Марконі ідентифікував уламки і зумів відновити першу статую Атласу, яка зараз перебуває в експозиції Археологічного музею Агрідженто.

2004 року в археологічному парку “Долина храмів” розпочалася грандіозна дослідницька кампанія. В результаті було каталогізовано ще 90 фрагментів статуй, які належать щонайменше восьми скульптурам Атласу. Це привело до рішення зібрати статую частинами і встановити її вертикально перед храмом Зевса.

"Ідея полягала в тому, щоб розмістити один із цих Атласів перед храмом, щоб він міг служити хранителем споруди, присвяченої отцю богів", — розповів Роберто Шарратта, директор парку "Долина храмів".

“Долина храмів” – це найбільший у світі археологічний парк, який входить до об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На його території площею 1600 гектарів розташовані руїни семи храмів, міських стін, вхідних воріт, агори, римського форуму, а також некрополі та святилища.

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