Пережовування їжі: чи дійсно 32 є магічним числом, що буде, якщо просто ковтати шматки продуктів

Коли людина думає про їжу, вона може уявляти ті процеси, що відбуваються в кишківнику чи шлунку. Однак, процес травлення починається ще в нашому роті, коли ми жуємо.

Коли ми пережовуємо їжу, вона розпадається на маленькі шматочки, які легше перетравлюються. У поєднанні зі слиною жування дозволяє вашому тілу отримати якомога більшу кількість поживних речовин із їжі, яку ви споживаєте. Про те, скільки разів потрібно пережовувати їжу, розбиралися у виданні Healthline.

Чи дійсно пережовувати їжу потрібно 32 рази

Експерти можуть багато сказати про жування. Одна поширена порада: пережовуйте їжу приблизно 32 рази, перш ніж проковтнути. Потрібно менше жувань, щоб розщепити м’яку та насичену водою їжу. Мета жування — щоб продукт втратив свою текстуру.

Пережовування 32 рази є середнім числом, яке застосовується до більшості шматків їжі. На страви, які важче жувати, наприклад стейк і горіхи, може знадобитися до 40 розжовувань на один ковток. Для розщеплення таких продуктів, як кавун, може знадобитися менше розжовування — всього 10-15 разів.

Навіщо довго жувати їжу: переваги

Навіщо довго жувати їжу / Фото: Pexels

Експерти стверджують, що жування є першим етапом травлення:

Жування і слина розщеплюють і змішують їжу в роті. Звідти їжа потрапляє в стравохід, коли ви ковтаєте. Ваш стравохід штовхає їжу в шлунок. Ваш шлунок утримує їжу, поки вона змішується з ферментами, які продовжують розщеплювати її, щоб ви могли використовувати продукти для отримання енергії. Коли їжа достатньо перетравлюється у вашому шлунку, вона переміщується в тонкий кишківник, де змішується з більшою кількістю ферментів, що продовжують її розщеплювати. Поживні речовини з їжі всмоктуються в тонкому кишківнику. Відходи надсилаються до товстого кишківника, відомого як товста кишка. Залишки відходів виводяться через пряму кишку і задній прохід.

Люди часто забувають пережовувати їжу або отримують звичку ковтати, перш ніж вони повністю пережували страву.

Експерти кажуть, що чим швидше ви їсте, тим більше їжі ви будете прагнути з’їсти. Пережовування багато разів у повільному темпі може зменшити загальне споживання кількості продуктів.

В одному дослідженні 30 здорових жінок їли в різному темпі. Жінки, які їли повільніше, споживали значно менше їжі, але відчували ситість, ніж ті, хто їв швидше.

В іншому дослідженні виявилося, що більш часте жування під час їжі зменшує перекушування цукерками пізніше вдень. Крім контролю ваги, експерти кажуть, що правильне пережовування також може допомогти збільшити кількість поживних речовин, які ви отримуєте з їжі.

В одному дослідженні експерти виявили, що жування мигдалю від 25 до 40 разів не тільки пригнічує почуття голоду, але й підвищує здатність людей засвоювати поживні речовини з мигдалю краще.

Як потрібно жувати їжу правильно

Коли ви їсте, є правильний і неправильний спосіб жування. Ось як отримати максимальну користь від їжі:

Не перевантажуйте ложку чи виделку. Їжа повинна залишатися на ній, не відвалюючись. З їжею в роті зімкніть губи і почніть жувати. Ваш язик повинен рухати їжу з боку в бік, а щелепа повинна злегка обертатися. Жуйте повільно, рахуючи до 32 з кожним укусом. Вам може знадобитися більше або менше часу залежно від типу їжі. Коли укус повністю втратить текстуру, ви можете проковтнути.

Що буде, якщо ковтати їжу, не пережовуючи

Що буде, якщо ковтати їжу, не пережовуючи / Фото: Pexels

Жування є не лише важливою частиною процесу травлення, але й корисним для загального здоров’я. У людей, які недостатньо добре пережовують їжу перед ковтанням, часто виникають проблеми з травленням, а також вони піддаються більшому ризику: задуха, зневоднення тощо.

Ваш організм може не виробляти достатньо ферментів, необхідних для повного розщеплення їжі. Це може призвести до проблем з травленням, зокрема: здуття живота, діареї, печії, кислотного рефлюкса, судом, нудоти, головних болей, проблем зі шкірою, дратівливості, неправильного харчування, розладу травлення, газів.

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