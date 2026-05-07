Пернаті механіки: пінгвіни на станції "Академік Вернадський" влаштували огляд снігохода (кумедне відео)

Пінгвіни та снігохід / © скриншот з відео

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» потішили Мережу новим кумедним відео. Національний антарктичний науковий центр продовжує свій експериментальний проєкт «Пінгвінчуки», де за допомогою озвучення розкриває «таємниці» життя антарктичних мешканців.

Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Сюжет нової серії

Головними героями свіжого епізоду стала трійця пінгвінів, які виявили неабияку цікавість до техніки полярників — снігохода. Що саме замислили пернаті «експерти», залишається загадкою, тож глядачам пропонують дофантазувати сюжет самостійно.

Загадка від полярників

Окрім розважальної частини, науковці підготували для підписників невеликий квіз:

«Головний герой відео трохи плутає назву снігохода з культовим мультфільмом. А ви зможете вгадати, про яку марку техніки йдеться насправді?»

Подивитися на пригоди пінгвінів та долучитися до обговорення можна в соцмережах Центру за хештегом #про_що_говорять_в_Антарктиці.

