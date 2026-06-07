Перша зустріч кішки та собаки: зоопсихолог пояснив, як безпечно познайомити домашніх улюбленців

Кіт та собака / © pexels.com

Реклама

Багато господарів хвилюються, чи зможуть кішка та собака ужитися в одному домі. Насправді, це цілком реально, якщо правильно підійти до знайомства тварин.

Про це розповів зоопсихолог Віталій Новик у TikTok.

Як собака зможе товаришувати із кішкою

«І так, перше, найголовніше, ваша собака не повинна бути зіпсована іграшками і наглістю по відношенню до вас. Що я маю на увазі? Коли собака ставить на вас лапи, гавкає, вимагає увагу, порушує ваші кордони, і ви за це не ругали, вона нагла. Тому з кішкою вона може не подружитися взагалі», — розповів він.

Реклама

За його словами, собаку потрібно не заохочувати за нав’язливу поведінку, а ласку проявляти переважно з ініціативи господаря. Також він стверджує, що якщо собака любить ганятися за м’ячами, пулерами або тріпати іграшки, які нагадують здобич, то їй буде складно або взагалі не вдасться подружитися з новою кішкою.

Які іграшки можуть заважати

Найважливіше, іграшки, схожі на тварин, викинути, а кидати-перетягувати треба перестати.

«І після цього, коли у вас з цим все добре, можна познайомити з котом вашу собаку. Як? По-перше, ви кажете собаці „ні“ кожного разу, коли собака лякає кота, гавкає, стрибає, кусає, нас доганяє», — дав він пораду.

Як правильно знайомити собаку з котом

«Ви за все це сварите. І якщо собака не робить цього, а просто чим-то нюхає, підходить і чим-то на себе веде, ви за це не сварите. Так і знайомите. Цього достатньо, щоб познайомити. Повірте, коли у собаки нема проблеми, коли вона не нагла, вона з котом подружиться дуже швидко», — поділився порадою зоопсихолог.

Реклама

Правила виховання собак — корисні поради

Зоопсихолог також розповідав, що під час ігор із собакою не можна дозволяти їй кусати руки, стрибати на людей, гавкати чи гарчати, навіть якщо це виглядає як безпечна гра. Такі дії закріплюють у тварини неправильну поведінку, і вона починає сприймати їх як норму. У результаті собака може переносити це в реальне життя і вже не під час гри — наприклад, почати кусати людей, коли хтось простягає руку, хоче погладити або просто взаємодіє з нею. Тварина не розрізняє, де гра, а де реальна ситуація, і діє за звичкою, яку їй самі дозволили сформувати.

За його словами, якщо собака кидається на інших тварин на вулиці або тягне повідець і проявляє агресію, то причина часто криється не лише в самій прогулянці, а й у поведінці вдома. Це може бути наслідком поведінки собаки по відношенню до господаря, коли їй дозволяють стрибати на людей, кусати, вимагати увагу, тикатися мордою, облизувати або приносити м’ячик як спосіб нав’язати гру, і при цьому таку поведінку не обмежують.

Він розповідав, що важливу роль відіграють ігри та іграшки. Якщо господар постійно кидає або перетягує іграшки, а особливо використовує ті, що схожі на тварин, це, на думку зоопсихолога, розпалює мисливські інстинкти та підсилює збудження собаки. У результаті тварина стає більш активною і може переносити цю поведінку на вулицю, реагуючи агресією на інших собак.

Тому фахівець радить почати з дому: змінити правила взаємодії, припиняти зухвалі дії, прибрати провокуючі ігри та іграшки і не закріплювати таку поведінку. На його думку, саме це поступово допомагає зробити собаку спокійнішою і зменшити агресію на прогулянках.

Реклама

Раніше ветеринарка-докторка Морган розповіла зворушливу деталь про те, що думають собаки перед смертю, та пояснила, чому господарям рекомендують залишатися поруч із твариною до останніх хвилин.

Новини партнерів