Перше підживлення огірків: чим підгодувати, щоб не хворіли та рясно родили до глибокої осені

Огірки вважаються однією з найвибагливіших культур на городі. Вони швидко реагують на нестачу поживних речовин, перепади температури та неправильний догляд. Саме тому перше підживлення має величезне значення для майбутнього врожаю. Досвідчені городники переконані: якщо правильно підживити огірки на початку зростання, рослини будуть міцними, стійкими до хвороб і плодоноситимуть до глибокої осені. Головне, використовувати перевірені засоби, які дійсно працюють.

Дріжджове підживлення запускає активне зростання. Одним із найефективніших натуральних засобів для першого підживлення огірків вважають дріжджовий настій. Для приготування у 10 літрах теплої води розчиняють 100 грамів свіжих дріжджів та додають 2 столові ложки цукру. Суміш залишають настоюватися на кілька годин у теплому місці. Перед поливом розчин додатково розводять водою у співвідношенні 1:5. Таке підживлення стимулює розвиток кореневої системи, прискорює зростання і допомагає огіркам легше переносити стрес після садіння у відкритий ґрунт.

Настій із кропиви захищає від хвороб. Багато городників використовують для огірків звичайну кропиву. Відро подрібненої зелені заливають водою та залишають бродити приблизно на 5-7 днів. Після цього настій розводять водою у пропорції 1:10 та поливають рослини під корінь. Таке підживлення містить багато азоту, калію та мікроелементів, які допомагають огіркам швидко нарощувати зелену масу та зміцнюють їхній імунітет.

Молочний розчин допомагає від пожовтіння листя. Щоб огірки менше хворіли та довше залишалися зеленими, досвідчені дачники радять використовувати молочне обприскування. На літру води додають приблизно 200 грамів молока та кілька крапель йоду. Отриманим розчином обприскують листя рано-вранці або ввечері. Такий засіб допомагає стримувати розвиток грибкових захворювань та захищає рослини від пожовтіння.