Перші собаки: 10 порід домашніх улюбленців, які ідеально підходять для недосвідчених власників

Той, хто вирішив завести собаку, стоїть перед складним вибором, адже потрібно вибрати серед близько 200 порід.

Звичайно, не має універсального підходу, яку собаку вибрати, все залежить від вашого способу життя та обставин, особистих уподобань. Комусь потрібна маленька собачка, комусь собака охоронець, комусь собака компаньйон тощо. Майбутнім власникам собак, які стають такими вперше, слід звернути увагу на доброзичливі породи, які, як правило, легко піддаються дресируванню, прагнуть догодити господарю.

У Всесвітній день собаки, який відзначається 2 липня, публікуємо топ-10 порід собак, які згідно з Американським кінологічним клубом, найкраще підходять для недосвідчених власників собак, які беруть домашнього собаку в перший раз.