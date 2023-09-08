Перші заморозки прийдуть до України вже цими вихідними: у яких областях похолоднішає

Літо потроху передає естафету осені і температура вдень нестримно починає знижуватися. Водночас вночі стовпчики термометрів вже можуть опускатися навіть менш, як до 10 градусів.

У вихідні очікується прохолодна та суха погода по всій Україні, у північних областях можливі перші заморозки.

Про це повідомляє сайт Meteoprog.

Зазначається, що найближчими днями погодні умови в Україні сформуються під впливом антициклону "Patricia", який прийде до нас із півночі Європи. Він сприятиме проникненню арктичної повітряної маси у південні широти, тому температурний фон в Україні знизиться на кілька градусів.

Якщо вдень за рахунок малохмарного неба прогрівання повітря виявиться досить помітним, то ось у нічний час стовпчики термометрів практично у всіх регіонах за винятком півдня, опустяться нижче за +10 °С.

У Чернігівській, Київській та Житомирській областях 10 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту, особливо у низинах, балках, ярах, уздовж річок та по берегах невеликих водойм.

Зазначимо, у суботу, 9 вересня, погода потішить комфортним теплом вдень. Втім, ніч буде прохолодна - температура опуститься до +6°.

Читайте також: