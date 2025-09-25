Перші заморозки в Україні: 5 головних способів, як врятувати врожай на городі

Огород / © Associated Press

Синоптики попередили про настання перших осінніх заморозків у західних областях України. Для садівників це сигнал до термінових дій, адже нічне похолодання може серйозно пошкодити врожай і змусити до пересівання культур.

Про це пише «Сільський господар».

Щоб уникнути подібних неприємностей, варто заздалегідь подбати про ефективний захист рослин.

5 головних способів захистити ваш город

Досвідчені городники радять використовувати комплексний підхід, який поєднує ізоляцію ґрунту та захист від холодного повітря:

Використовуйте укривні матеріали.

Агроволокно, спанбонд, старі покривала чи навіть ковдри чудово підійдуть для накриття грядок із найбільш чутливими до холоду культурами. Це допомагає утримати тепло землі та запобігти промерзанню.

Установіть теплиці або мініпарники.

Якщо є можливість, спорудіть невеликі теплиці або захисні куполи з прозорої плівки. Вони створюють сприятливий мікроклімат і значно знижують ризик ураження холодом.

Мульчування ґрунту.

Шар соломи, сіна, торфу або деревної кори (мульча) зберігає тепло в ґрунті, оберігаючи коріння від переохолодження. Додатково, мульча допомагає підтримувати необхідну вологість.

Вітрозахисні екрани.

Щоб зменшити вплив холодного повітря, особливо на відкритих, вітряних ділянках, встановіть захисні бар’єри. Їх можна натягнути на каркас або закріпити вздовж рядів рослин, використовуючи плівку чи щільну тканину.

Обігрів ділянки в екстрених випадках.

У разі прогнозованих сильних заморозків можна вдатися до екстрених заходів, використовуючи тепловентилятори або спеціальні нагрівачі. Проте, цей метод слід використовувати з обережністю, щоб не пересушити повітря або не пошкодити рослини надмірним теплом.

