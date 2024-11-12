Перший сніг в Україні: синоптики розповіли, в яких регіонах почнеться зима 13 листопада

В Україні 13 листопада прогнозується переважно хмарна погода, у більшості регіонів буде ожеледиця та опади, подекуди у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, найскладніша ситуація очікується в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині, де випаде мокрий сніг. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Особливо обережними варто бути автомобілістам у Карпатах та на Закарпатті, де прогнозують ожеледь. У цих регіонах температура повітря коливатиметься від -2° до +3°, а в горах може опуститися до -5°. Вітер західний, 5-10 м/с.

На решті території України вночі опадів не очікується, проте вдень можливі невеликі дощі, особливо в центральних і східних областях. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Нічна температура становитиме від +3° до -2°, денна - від +1° до +6°.

Найтепліше буде на півдні країни: вночі від 0° до +5°, вдень повітря прогріється до +4...+9°.

Раніше повідомлялося, що в Україні після 15 листопада прогнозують сильні снігопади. Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття, а до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України.

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