Перший дзвінок: які квіти краще не дарувати вчителям 1 вересня, якщо не хочете зіпсувати свято

Які квіти не можна дарувати на 1 вересня / © Фото з відкритих джерел

Насамперед, важливо запам’ятати, що кожна квітка у флористиці несе певний символ. Навіть, якщо ви самі не звертаєте увагу на це, може так статися, що вчитель може вас неправильно зрозуміти або негативно сприйняти такий подарунок. Також деякі рослини викликають алергічні реакції чи вимагають особливого догляду, а тому не завжди доречні.

Які квіти дарувати вчителям на 1 вересня не варто

Штучні рослини

Звичайно, штучні рослини краще не дарувати не лише у День знань, але й на будь-яке інше свято. Зазвичай, такі квіти прикрашають могили і негативно сприймаються у святкові дні.

Парна кількість

Хоча в більшості країн світу не звертають увагу на парну кількість рослин в букеті, в Україні така композиція є символом жалоби, особливо, якщо ви підібрали квіти лише одного виду.

Гвоздики

Деякі рослини, якими б красивими вони не були, несуть у собі негативну символіку. Так, наприклад, в Україні гвоздики є символом трауру. Тому від такого варіанту краще відмовитися, а надати перевагу тюльпанам чи трояндам. Однак, звертайте увагу ще й на колір квітки. Білі хризантеми або чорні троянди також вважаються траурними.

Дорогі композиції

Коштовні подарунки завжди створюють певні незручності. Вчителю може бути некомфортно їх приймати.

Екзотика

Зрізані екзотичні рослини не завжди доречні, тому що декого вони можуть «відштовхнути» своїм унікальним зовнішнім виглядом. Також часто вони вимагають особливих умов і догляду, можуть викликати алергічні реакції.

Жовтий колір

Цей відтінок є символом розлуки, зради, прощання, а тому краще не обирати букети жовтого кольору. Виняток — троянди. Жовті троянди означають дружні, платонічні почуття. А ось помаранчеві лілії, кажуть флористи, символізують очікування відповіді на романтичну пропозицію.

Різкий аромат

Хоча деякі квіти, наприклад, лаванда, стають особливо популярними останні роки, вони відрізняються різким запахом, через який можуть виникнути почервоніння очей, чхання та інші симптоми алергії.

Сухоцвіти

Нерідко вони асоціюються з осіннім настроєм, коли і починається навчальний рік. Але такий букет може сподобатися далеко не всім. Дехто навіть вважає, що сухі квіти — до нещастя і бід.

В горщиках

Звичайно, хочеться, щоб подарунок довго залишався свіжим і тішив око. Проте, рослини в горщику потребують догляду, поливання, специфічного освітлення тощо. Якщо ви не впевнені, що вчителю сподобається такий подарунок, краще зупинитися на зрізаних квітах.

Дарувати букети вчителям на 1 вересня, чи ні — справа кожного. Це не є обов’язковим. Проте, якщо ви вже хочете потішити улюбленого викладача, слід заздалегідь подумати, які квіти будуть доречними.