Перці будуть розміром з дині: ось що треба покласти в лунки перед садінням у відкритий ґрунт

Щедрий урожай великих, соковитих перців — мрія кожного городника. Але мало хто знає, що розмір і якість плодів закладаються ще під час садіння розсади. Саме те, що ви покладете в лунку, може в рази підвищити врожайність культури. Досвідчені дачники давно користуються цими простими, але ефективними прийомами, щоб отримувати гігантські плоди.

Чому важливо правильно підготувати лунку: що треба додати

Перець має чутливу кореневу систему і потребує поживного, легкого та добре зволоженого ґрунту. Якщо рослина одразу отримує необхідні елементи, вона швидше вкорінюється, активно росте і формує великі плоди.

Перегній або компост. Це основа живлення для перцю. Органіка покращує структуру ґрунту, утримує вологу, забезпечує поступове живлення. Достатньо однієї жмені в кожну лунку. Деревний попіл. Незамінне джерело калію, який відповідає за формування плодів. Переваги: сприяє росту великих перців, підвищує стійкість до хвороб, знижує кислотність ґрунту. Додавайте приблизно одну столову ложку. Яєчна шкаралупа, подрібнена. Природне джерело кальцію, яке запобігає гнилі, зміцнює кореневу систему, покращує розвиток рослини. Її варто добре подрібнити перед внесенням. Трохи суперфосфату або кісткового борошна. Фосфор необхідний для укорінення і швидкого старту росту. Це особливо важливо після пересадки у відкритий ґрунт. Жменя піску, якщо є потреба. Якщо ґрунт важкий, пісок допоможе покращити дренаж, запобігти застою води, зменшити ризик грибкових захворювань.

Маленький секрет від досвідчених городників. Перед посадкою лунку варто добре пролити теплою водою, а після — замульчувати ґрунт. Це допоможе зберегти вологу і створить ідеальні умови для росту.