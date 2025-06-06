Перукарі назвали основні кольори волосся, які найкраще підходять до холодних тонів шкіри

Які кольори волосся найкраще підійдуть для холодного тону шкіри / © unsplash.com

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У виданні Real Simple експерти розповіли, як обрати фарбу, яка дійсно зробить бліду та наче прозору шкіру такою, що буде світитися зсередини.

Русявий попелястий

Ті відтінки волосся, які мають максимально природній вигляд, відрізняються особливою елегантністю. Таким є русявий попелястий, який обирають для себе зірки, зокрема, Лілі-Роуз Депп. Русявий попелястий має злегка приглушену, димчасту основу та ледь помітні відблиски, які ідеально підкреслюють холодну шкіру.

Перукарі стверджують, що магія цього кольору полягає саме у м’яких, змішаних відблисках, які імітують природний відтінок волосся.

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Теплий карамельний

Хоча теплі відтінки погано поєднуються з холодиним тоном шкіри, проте саме цей колір є ідеальним, адже створює чудовий контраст і такий собі ефект сяйва. Тепла карамель додасть пасмам глибини, не перевантажуючи їх. А щоб додати своєму волоссю красивих відблисків та об’ємної текстури, спробуйте популярну нині техніку балаяж.

Крижаний блонд

Напевно, це найбільш ідеальний колір для холодних відтінків шкіри. В його основі ті ж самі сріблясті підтони, які створюють ефект північного сяйва. Цей колір ніколи не зможе перетворитися на теплий, адже його платинова основа нейтралізує під час фарбування будь-яке тепло. Перукарі рекомендують придивитися саме до крижаного блонду тим, в кого шкіра відрізняється рожевим напівтоном.

Глибоке воронове крило

Щоб ефектно обрамити обличчя, спробуйте цей глибокий чорний колір. Але відтінок повинен бути з неймовірним, практично скляним блиском. Зверніть увагу, що за таким кольором доведеться ретельно доглядати. Правильне підживлення, балансування тонів, зволоження допоможуть підтримувати потрібний відтінок. Без них ваше волосся перетвориться на щось невиразне і тьмяне.

Попеляста блондинка

Якщо у вас дуже світла шкіра, тоді цей вибір буде ідеальним. Відтінок відрізняється легким і природним виглядом, який не створює непотрібний контраст з порцеляновою шкірою. Димчасті, холодні відтінки допомагають запобігти такому небажаному теплу, а завдяки м’яким відблискам пасма отримують об’єм і глибину.

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Палісандровий каштан

Хоча цей відтінок може здатися несподіваним, але для брюнеток зі світлою шкірою він стане справжньою знахідкою. Він відрізняється досить глибокою основою та майже непомітним рум’янцем, чим ідеально підкреслює контраст з холодним тоном шкіри.

Димний бузок

Якщо ви хочете чогось неймовірного і цікавого, слід запам’ятати, що будь-які пастельні відтінки чудово поєднують з холодним тоном шкіри, але тільки тоді, якщо вони наче розмиті, приглушені. Обирайте лавандовий сірий чи димний бузковий для грайливого, але вишуканого вигляду.