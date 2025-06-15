Петрів піст 2025 року: коли початок і кінець, що він означає, що можна і не можна робити

Коли Петрів піст 2025 року / © Фото з відкритих джерел

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Пов’язаний Петрів піст з днем вшанування пам’яті апостолів Петра і Павла, який церква святкує 29 червня 2025 року.

Петрів піст: що він означає

Це один з чотирьох багатоденних постів в релігійному календарі. Його основною метою є підготовка до святкування дня пам’яті апостолів Петра і Павла. В цей період важливо зосередитися на духовному розвитку, молитві, очистити душу, серце і тіло. Священники наголошують, що відмова від певних продуктів і обмежене харчування не є головною суттю свята. Це лише один з інструментів для формування самодисципліни і внутрішнього оновлення.

Коли починається і закінчується Петрів піст 2025 року

Насамперед, слід зазначити, що початок Петрівки не має фіксованої дати. Він завжди починається на другий понеділок після Трійці, але так як П’ятидесятниця залежить від дати святкування Великодня, то щороку це інше число.

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2025 року віряни починають поститися 16 червня.

Закінчується Петрів піст завжди напередодні святкування дня пам’яті апостолів Петра і Павла (29 червня).

Тобто 2025 року він триватиме всього 13 днів. А це найкоротша можлива його тривалість. Якщо днів виходить менше, тоді Петрів піст скасовується.

Як дотримуватися посту: що можна і не можна робити в Петрів піст

Найважливіше, що потрібно робити в Петрів піст (як і в будь-який інший такий період), це концентуватися на духовному, забути про матеріальне. Обов’язково відвідайте храм, причастіться, посповідайтеся, а також проводьте якомога більше часу в молитвах.

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Не забувайте приділяти увагу благодійності, піклуйтеся про близьких і рідних. Це не означає, що ви повинні витрачати багато коштів. Навіть звичайна розмова стане надзвичайно важливим проявом турботи.

Спробуйте контролювати нестриманність у всьому: не ображайтесь, не гнівіться, не лінуйтеся, не заздріть. Всі ці негативні емоції поселяються в душі, руйнуючи її. Піст — чудова можливість взяти під контроль всі прояви, припинити бути рабом своїх емоцій.

На фізичну працю під час посту заборон немає. Петрівка — це не про те, щоб обмежувати себе в їжі, харчуватися лише одними фруктами і овочами, а після цього піти і образити ближнього чи накричати на сусідку. Від такого посту жодної користі не буде.

Деяким категоріям людей відмова від їжі може перетворитися на проблеми зі здоров’ям, а тому не варто обмежувати себе за вагітності, наявності хронічних хвороб, під час годування дитини, в дитячому і літньому віці, а також тоді, коли ви постійно багато працюєте фізично.

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