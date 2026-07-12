Петунії. / © pixabay.com

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Петунії — одні з найпопулярніших квітів, які вирощують у горщиках, кашпо та на клумбах. Вони прикрашають подвір’я, тераси й сади рясним цвітінням від кінця весни і аж до осені. Петунії люблять сонце, тепло та регулярний полив, а правильне підживлення допоможе їм пишно цвісти протягом усього сезону.

Як і чим удобрювати петунії, повідомили експерти видання Kobieta w INTERIA.PL.

Водночас не всі знають, що підтримати здоров’я рослин і стимулювати появу нових бутонів можна за допомогою простого домашнього засобу. Для цього знадобиться лише один доступний кухонний інгредієнт — звичайний чорний або зелений чай. Він містить дубильні речовини, органічні кислоти, а також невелику кількість калію й азоту, які сприяють здоровому росту та тривалому цвітінню.

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Дубильні речовини мають легкі антибактеріальні властивості й допомагають захищати кореневу систему рослин від деяких захворювань. Органічні кислоти підтримують слабокислий рівень pH ґрунту, який найбільше підходить петуніям. Завдяки цьому вони краще засвоюють поживні речовини.

За регулярного використання такого настою листя стає міцнішим і набуває насиченого зеленого кольору, а рослина утворює більше бутонів і довше тішить рясним цвітінням. До того ж петунії легше переносять спеку, короткочасну посуху та різкі перепади погоди.

Як приготувати підживлення із чаю

Аби приготувати добриво, знадобиться лише чорний або зелений чай без ароматизаторів, цукру та інших добавок?

залийте один чайний пакетик або одну чайну ложку листового чаю склянкою окропу;

залиште настоюватися на 2–3 хвилини;

вийміть пакетик або процідіть настій і дочекайтеся, поки він повністю охолоне;

розведіть заварений холодний чай чистою водою у співвідношенні 1:1.

Використовувати таке натуральне підживлення рекомендують не частіше ніж один раз на 2–3 тижні, поєднуючи його зі звичайним поливом. Поливати рослини краще вранці або ввечері. Не варто робити це в обідню пору, коли вода швидко випаровується, а мокре листя може попектися.

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Щоб петунії цвіли якомога довше, варто регулярно видаляти або обрізати зів’ялі квіти. Таким чином, рослина не витрачає енергію на утворення насіння та має більше шансів утворити нові бутони.

Нагадаємо, пи сали про те, як доглядати за гладіолусами у липні, аби вони цвіли аж до осені. Ці квіти зазвичай починають цвісти від другої половини липня, але точний час залежить від сорту, терміну посадки та погодних умов.

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