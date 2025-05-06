П’ять ароматів, які заспокоюють і допомагають швидше й міцніше заснути

Вчені назвали декілька ароматів, які мають заспокійливий ефект, допомагають розслабитися і швидше заснути. Розповідаємо, посилаючись на ресурс radioclub.ua, які п’ять найефективніших олій, що допомагають налагодити міцний і якісний сон.

Іланг-іланг має заспокійливий ефект, тому його можна додавати до вечірньої рутини, щоб заспокоїтися і розслабитися. Іланг-іланг має фруктовий насичений аромат із заспокійливим ефектом. Таку ефірну олію можна наносити на тіло разом із кокосовим маслом, вона також допомагає знижувати артеріальний тиск. Не варто допускати до цього продукту домашніх тварин, бо для них іланг-іланг — це токсин.

Бергамот на відмінно справляється зі стресом, така ефірна олія заспокоює, але не стимулює нервову систему. Її можна додати до шампуню і помити голову, це допоможе розслабитися і зменшити тривожність перед сном.

Лаванда — це найефективніший аромат для засинання. Запах цієї рослини заспокоює нервову систему, допомагає розслабитися і зняти занепокоєння. Експерти зі сну рекомендують наносити лавандову ефірну олію на тіло разом з будь-яким кремом чи покласти гілочку сушеної рослини біля ліжка.

Ромашка. Традиційно ромашку приймають у вигляді чаю. Фахівці також рекомендують користуватися ромашковим ефірним маслом для посилення ефекту. Кілька крапель засобу можна додати у дифузор чи в гарячу ванну.