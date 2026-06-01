П’ять дій у перші дні червня, які різко підвищать урожай помідорів: професіонали рекомендують

Якщо правильно організувати догляд, можна не просто підвищити врожайність, а й фактично її подвоїти.

Ось 5 ключових агротехнічних дій, які варто виконати в першу декаду червня.

Пасинкування томатів: формуємо кущ для врожаю

Пасинкування — це видалення бічних пагонів, які забирають сили у рослини, але не дають плодів.

Чому це важливо:

Без пасинкування кущ «жирує», нарощує зелень, але формує менше плодів.

Як робити правильно:

видаляйте пасинки регулярно (1–2 рази на тиждень);

залишайте основне стебло та 1–2 додаткові пагони (залежно від сорту);

проводьте процедуру вранці в суху погоду.

Підживлення помідорів у червні

У період активного росту томати потребують поживних речовин для формування зав’язі.

Найважливіші елементи:

калій — для плодоношення;

фосфор — для розвитку коренів і квіток;

мікроелементи — для загального зміцнення рослини.

Чим підживлювати:

настій деревного попелу;

комплексні мінеральні добрива;

органічні розчини (перегній, трав’яні настої).

Формування кущів томатів

Правильна форма куща дозволяє світлу і повітрю краще проникати до плодів.

Переваги:

менше хвороб;

краща зав’язь;

швидше дозрівання плодів.

Рекомендації:

видаляйте нижнє листя, що торкається ґрунту;

не загущуйте посадки;

підв’язуйте кущі до опори.

Правильне поливання у першу декаду червня

Поливання у цей період має бути регулярним, але помірним.

Основні правила:

поливайте під корінь;

уникайте потрапляння води на листя;

найкращий час — ранок або вечір.

Профілактика хвороб і зміцнення рослин

Червень — час активного росту, але й ризик розвитку грибкових захворювань зростає.

Що робити:

обробка біопрепаратами;

провітрювання теплиць;

видалення пошкодженого листя.

FAQ

Як правильно пасинкувати помідори, щоб збільшити врожай?

Пасинки потрібно видаляти регулярно, залишаючи основне стебло та 1–2 додаткові пагони. Це дозволяє рослині спрямувати сили на формування плодів, а не зеленої маси.

Чим підживити помідори в червні для кращого врожаю?

Найкраще використовувати калійні та фосфорні добрива, деревний попіл або комплексні мінеральні суміші. Вони стимулюють цвітіння та зав’язь плодів.

Як збільшити врожай помідорів вдвічі?

Необхідно поєднувати пасинкування, правильне підживлення, формування кущів, помірний полив і профілактику хвороб. Саме комплексний догляд дає максимальний результат.

