П’ять днів, що змінять ваш 2026-й: мольфар назвав найкращі дати для прикрашання ялинки
Мольфар назвав п’ять сприятливих днів у грудні, коли варто прикрашати новорічну красуню.
У Києві на Софійській площі вже почали встановлювати новорічну ялинку, яка засяє вже на Миколая. Українці у своїх домівках також починають встановлювати новорічні красуні. Втім, мало хто знає, що важливим є день, у який саме це робити.
Про це розповів мольфар Максим Гордєєв та назвав кілька щасливих дат для прикрашання.
За словами мольфара, є п'ять дат у грудні, коли найкраще прикрашати ялинку. Залежно від цих днів до вашого життя може увірватися вдача, гармонія, захист та інші позитивні моменти.
Сприятливі дати для прикрашання ялинки:
13 грудня: у ваше життя та до будинку прийде добробут, увесь 2026-й вас буде супроводжувати вдача;
17 грудня: особливий день для прикрашання новорічного дерева - воно стане символом захисту для вас та ваших близьких;
20 грудня: прийдешній рік принесе багато нових можливостей, зокрема й робочих;
23 грудня: до вашої оселі прийде гармонія та достаток, які будуть супроводжувати вас протягом всього року;
25 грудня: 2026 рік буде сповнений приємних подій та світлих митей.
