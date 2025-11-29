ТСН у соціальних мережах

159
1 хв

П’ять днів, що змінять ваш 2026-й: мольфар назвав найкращі дати для прикрашання ялинки

Мольфар назвав п’ять сприятливих днів у грудні, коли варто прикрашати новорічну красуню.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Ялинка.

Ялинка. / © Unsplash

У Києві на Софійській площі вже почали встановлювати новорічну ялинку, яка засяє вже на Миколая. Українці у своїх домівках також починають встановлювати новорічні красуні. Втім, мало хто знає, що важливим є день, у який саме це робити.

Про це розповів мольфар Максим Гордєєв та назвав кілька щасливих дат для прикрашання.

За словами мольфара, є п'ять дат у грудні, коли найкраще прикрашати ялинку. Залежно від цих днів до вашого життя може увірватися вдача, гармонія, захист та інші позитивні моменти.

Сприятливі дати для прикрашання ялинки:

  • 13 грудня: у ваше життя та до будинку прийде добробут, увесь 2026-й вас буде супроводжувати вдача;

  • 17 грудня: особливий день для прикрашання новорічного дерева - воно стане символом захисту для вас та ваших близьких;

  • 20 грудня: прийдешній рік принесе багато нових можливостей, зокрема й робочих;

  • 23 грудня: до вашої оселі прийде гармонія та достаток, які будуть супроводжувати вас протягом всього року;

  • 25 грудня: 2026 рік буде сповнений приємних подій та світлих митей.

Нагадаємо, ми писали про те, куди категорично не можна ставити новорічну ялинку. Залежно від місця, де її буде встановлено в оселі, активуватиметься енергія, до оселі прийдуть успіх і щастя.

Дата публікації
