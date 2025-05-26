П’ять ідеальних рослин для балкона: не треба часто поливати, ростуть на бідному ґрунті

Розповідаємо, які квіти гарно приживуться в контейнерах на балконі, їх не треба підживлювати, лише зрідка поливати. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Очиток. Це сукулент — квітка із родини товстянкових. На сьогодні рослин налічується понад 300 видів, які відрізняються між собою розмірами стебел і квітів. Очиток накопичує достатньо вологи у своєму листі, тому його не треба часто поливати. Щоб квітка гарно росла, їй потрібен дренований ґрунт, а також достатня кількість світла. Рослину легко розмножувати живцями, тому нею можна швидко засадити весь балкон.

Розмарин. Ця пряна рослина добре росте на збіднілих ґрунтах, не боїться морозів і спеки, тому буде ідеальною квіткою для балкону. Лише варто знати, що молодий розмарин треба регулярно поливати, а згодом буде досить одного разу на тиждень. Рослина дуже любить, коли багато світла. Якщо вона починає в’янути чи жовтіти, її треба добре полити. Але не можна заливати ґрунт, бо загниє коріння.

Портулак дуже популярний, бо його люблять усі господині за яскраві квіти й невибагливість у догляді. Квітка добре ростиме на балконі в контейнерах, любить, коли багато сонця. Вона може рости й квітнути навіть у спеку, але її все ж не слід забувати поливати.

Чебрець також добре ростиме на балконі, бо не потребує особливого догляду та якихось спеціальних умов для вирощування. Професійні флористи рекомендують поливати його лише тоді, коли верхній шар ґрунту добре висохне. І ще, варто регулярно виливати воду з піддона, щоб не гнили корені. Також не слід забувати, що чебрець, як і розмарин, відноситься до пряних рослин, тому його також можна використовувати для приготування страв і напоїв.