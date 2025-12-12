- Дата публікації
П’ять ідеальних зимових відтінків помади для жінок 50+: як додати кольору обличчю в холодну пору
З настанням холодів шкіра стає світлішою, а сіре зимове небо додає обличчю трохи втомленості. Саме тому візажисти радять жінкам після 50 не боятися кольору — правильно підібрана помада миттєво освіжає обличчя, м’яко підсвічує риси та робить образ живим і яскравим.
Зима — ідеальний час для експериментів із насиченими відтінками: ягідні кольори, вишукана сливова палітра або теплий цегляно-червоний тон не лише прикрасять образ, а й візуально омолодять обличчя.
Щоб помада мала бездоганний вигляд, а тон губ залишався рівним і ніжним, важливо підготувати шкіру: зволоження, легкий пілінг і правильний вибір текстури.
Як доглядати за губами взимку:
Легкий скраб із цукру і живильний бальзам забезпечать ідеальну основу для помади.
Уникайте сухих матових формул — обирайте сатинові, кремові або м’які матові текстури, що відбивають світло і не підкреслюють зморшки.
Використовуйте контурний олівець природного тону губ — він не дасть помаді розтікатися та трохи «підніме» куточки рота.
Підбирайте відтінки відповідно до підтону шкіри: холодним — рожево-ягідні та сливові, теплим — цегляно-червоні та пряні нюдові.
5 відтінків помади, які найкраще виглядають на жінках 50+ взимку
Нюдовий рожевий
М’який, природний відтінок, що освіжає і підкреслює природний тон губ. Наносьте помаду прямо, а краї трохи растушуйте подушечкою пальця — ефект легкості та молодості. Крапелька прозорого блиску в центрі додасть об’єму.
Класичний червоний
Глибокий червоний — ідеальний спосіб зробити обличчя виразним без зайвого макіяжу. Решту косметики залиште мінімальною, щоб акцент був лише на губах. Якщо губи тонкі, наносіть червоний легкими похлопуючими рухами — вийде м’який «розмитий» контур.
Рожеве дерево
Благородний теплий відтінок, що підходить майже всім. Для стійкого ефекту спочатку обведіть губи нейтральним олівцем, трохи заповніть контур, а потім нанесіть помаду — так колір тримається довше і лягає рівніше.
Чорний мед
Насичений бордовий тон, який має чудовий вигляд на зимовому фоні та підкреслює природний колір шкіри. Підходить як для повсякденного макіяжу, так і для вечірнього виходу — додає образу глибини та вишуканості.
«Червона доріжка»
Яскравий голлівудський червоний, що надає образу святковості. Для м’якшого ефекту наносьте помаду кінчиком пальця — вийде легке, трохи «розтушоване» покриття без різких ліній.