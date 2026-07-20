П’ять косметичних процедур, які в жодному разі не можна робити влітку: поради експертів

Які косметичні процедури не можна робити влітку / © Credits

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У літню пору шкіра зазнає значно більшого навантаження, ніж восени чи взимку. Сонячне випромінювання, спека, підвищене потовиділення та активний ультрафіолет можуть не лише уповільнювати відновлення після косметичних процедур, а й значно збільшувати ризик появи пігментних плям, подразнення та навіть опіків. Саме тому косметологи радять частину популярних процедур відкласти до осені, коли сонячна активність стане менш інтенсивною. Розповідаємо, яких процедур краще уникати влітку та чому.

Глибокий хімічний пілінг

Однією з процедур, яку більшість косметологів не рекомендує виконувати влітку, є глибокий хімічний пілінг.

Після такого впливу верхній шар шкіри стає дуже чутливим до сонця. Навіть нетривале перебування на вулиці може призвести до появи стійкої пігментації, почервоніння або нерівномірного кольору обличчя.

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Якщо зробити пілінг усе ж необхідно, доведеться суворо уникати сонячних променів і щодня використовувати сонцезахисний крем із високим рівнем SPF.

Лазерне шліфування шкіри

Лазерне омолодження та шліфування також краще перенести на прохолодну пору року.

Після процедури шкіра проходить період активного відновлення. Ультрафіолет може спровокувати появу темних плям, уповільнити загоєння та зробити результат менш передбачуваним.

Саме тому більшість клінік рекомендує виконувати лазерні процедури восени або взимку.

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Фотоепіляція та лазерна епіляція на засмаглій шкірі

Сучасна лазерна епіляція може проводитися навіть улітку, однак існує важлива умова — шкіра не повинна бути засмаглою.

Після активного сонця ризик отримати подразнення, опіки чи зміну пігментації значно підвищується. Саме тому експерти радять уникати засмагання за кілька тижнів до процедури та після неї, а також обов’язково використовувати сонцезахисні засоби.

Агресивне відбілювання шкіри

Процедури, спрямовані на інтенсивне освітлення пігментних плям, також не є найкращим вибором у літній сезон.

Після відбілювання шкіра стає більш вразливою до ультрафіолету, тому існує високий ризик, що нові плями з’являться ще швидше.

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Косметологи радять займатися активною боротьбою з пігментацією восени, коли сонячне випромінювання вже не таке інтенсивне.

Глибока механічна або серединна шліфовка

Будь-які процедури, що сильно травмують поверхню шкіри, потребують тривалого періоду відновлення.

Улітку через високу температуру повітря, піт і сонячні промені збільшується ризик подразнення, інфікування та утворення небажаної пігментації.

Саме тому косметологи рекомендують обирати більш делікатний домашній догляд і легкі косметичні процедури.

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