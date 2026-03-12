П’ять кроків до великого врожаю озимого часнику: що потрібно зробити у березні

Догляд за часником навесні

Весняний догляд за озимим часником — це фундамент усього сезону, адже саме в перші тижні вегетації закладається розмір майбутньої головки. Щоб отримати великий врожай озимого часнику, потрібно приділити йому увагу одразу після пробудження.

Ось п’ять простих, але ефективних кроків для відновлення рослини після зими.

1. Допоможіть землі прогрітися

Як тільки зійде сніг, першочергово звільніть грядки від старої мульчі, соломи або листя. Це дозволить сонцю безпосередньо гріти ґрунт, завдяки чому коріння швидше «прокинеться» і почне живити рослину. Крім того, у старих рослинних рештках часто зимують збудники хвороб, тому їх видалення — це важливий санітарний захід проти гниття стебла.

2. Дайте корінню подихати

Часник вкрай чутливий до щільності землі. Коли верхній шар ґрунту трохи підсохне, обов’язково розпушіть міжряддя. Це руйнує земляну кірку і відкриває доступ кисню до коренів. Також розпушування допомагає зайвій волозі швидше випаруватися біля основи рослин, що є найкращою профілактикою появи сірої гнилі в сиру весняну погоду.

3. Проведіть перше підживлення для росту листя

На початку весни часнику найбільше потрібен азот, щоб наростити потужну зелену масу. Чим міцнішим буде листя, тим більшою згодом сформується сама цибулина.

Для підживлення використайте розчин сечовини (карбаміду), розведіть 1 ст. л. сечовини у 10 л води або аміачну селітру.

Для органічного живлення підійде настій коров’яку у співвідношенні 1:10.

Важливо підживлювати рослини тільки по вологому ґрунту (після дощу або поливу), щоб не спалити коріння і прискорити засвоєння добрив.

4. Слідкуйте за вологістю, але не заливайте

Озимий часник потребує стабільної вологи протягом усієї весни. Якщо весна видалась посушливою, організуйте помірний полив, інакше головки виростуть дрібними. Проте уникайте застою води в міжряддях, оскільки це миттєво провокує гниття денця.

5. Огляньте рослини та допоможіть слабким

Пройдіться рядами та зверніть увагу на нерівномірні сходи. Якщо бачите бліді або жовтуваті рослини з підсохлими кінчиками — можливо, вони підмерзли або їм бракує сил. Таким екземплярам потрібна додаткова адресна підтримка комплексними мікродобривами. Це допоможе всій ділянці розвиватися рівномірно.