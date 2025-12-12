ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

П’ять легких способів прочистити злив від волосся — один із них з пластиковою трубочкою

Кожен, хто миє голову у ванній, над ванною або душовим піддоном, рано чи пізно стикається з проблемою: волосся накопичується в зливі і може навіть забивати його.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Прості способи очистити злив без хімії

Прості способи очистити злив без хімії / © unsplash.com

Якщо не реагувати вчасно, ситуація може погіршитися. На щастя, існують прості способи швидко, без зайвих зусиль і хімії (яка шкодить трубам) позбутися волосся та прочистити злив у ванній чи душовому піддоні.

На жаль, багато хто помічає, що волосся потрапляє в злив уже під час ранкового миття і залишається в трубах. Ця проблема стосується не тільки людей. Якщо у вас є собака, яку купають у ванній, там може накопичуватися велика кількість шерсті, яка також здатна забити злив.

Регулярне потрапляння волосся в злив з часом може стати серйозною перешкодою для води, створюючи постійне засмічення. Скручене та заплутане волосся також стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Ігнорування цієї проблеми може призвести до неприємних наслідків, а в крайньому разі доведеться викликати спеціаліста для очищення труб.

Нижче наведено чотири прості способи, які можна застосувати вдома, щоб позбутися засмічення — як із покупними засобами, так і власними силами.

Дріт

Якщо у вас немає спеціальних інструментів для прочистки труб, можна використати зігнутий шматок дроту, наприклад від старої вішалки.

Вставте дріт у отвір зливу, де накопичилося волосся, і витягніть його разом із сміттям. Повторюйте процедуру, поки злив не очиститься. Обов’язково користуйтеся гумовими рукавичками, щоб уникнути контакту з брудом.

Якщо волосся застрягло над фільтром, спробуйте витягти його руками.

Сода та оцет

Якщо засмічення невелике і волосся не дуже заплутане, можна скористатися сумішшю харчової соди та оцту — популярним домашнім методом.

Спершу залийте злив гарячою водою, трохи почекайте, а потім висипте соду і додайте оцет. Почекайте 5 хвилин, після чого знову промийте злив кип’ятком.

Цей спосіб ефективний для невеликих засмічень. Якщо засор великий, краще скористатися іншими методами.

Вантуз

Резиновий вантуз — простий і водночас ефективний інструмент для боротьби із засміченнями.

Приставте вантуз до зливу, долийте трохи води і натискайте вгору-вниз, витягуючи волосся та сміття. Повторюйте, поки вода не потече вільно. Якщо волосся застрягло у ситечку, спробуйте видалити його вручну, обов’язково в рукавичках.

Стара зубна щітка

Цей метод простий і часто досить ефективний. Стара зубна щітка допоможе видалити волосся, що стирчить зі зливу.

Акуратно підставте кінчик щітки до зливу і видаліть волосся, яке стирчить.

Цей спосіб підходить для поверхневого очищення; не засовуйте щітку глибоко, щоб не застрягла в трубі.

Пластикова трубочка

Для цього методу знадобиться звичайна пластикова трубочка. Зробіть на ній надрізи — і простий інструмент для очищення готовий.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie