Прості способи очистити злив без хімії / © unsplash.com

Якщо не реагувати вчасно, ситуація може погіршитися. На щастя, існують прості способи швидко, без зайвих зусиль і хімії (яка шкодить трубам) позбутися волосся та прочистити злив у ванній чи душовому піддоні.

На жаль, багато хто помічає, що волосся потрапляє в злив уже під час ранкового миття і залишається в трубах. Ця проблема стосується не тільки людей. Якщо у вас є собака, яку купають у ванній, там може накопичуватися велика кількість шерсті, яка також здатна забити злив.

Регулярне потрапляння волосся в злив з часом може стати серйозною перешкодою для води, створюючи постійне засмічення. Скручене та заплутане волосся також стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Ігнорування цієї проблеми може призвести до неприємних наслідків, а в крайньому разі доведеться викликати спеціаліста для очищення труб.

Нижче наведено чотири прості способи, які можна застосувати вдома, щоб позбутися засмічення — як із покупними засобами, так і власними силами.

Дріт

Якщо у вас немає спеціальних інструментів для прочистки труб, можна використати зігнутий шматок дроту, наприклад від старої вішалки.

Вставте дріт у отвір зливу, де накопичилося волосся, і витягніть його разом із сміттям. Повторюйте процедуру, поки злив не очиститься. Обов’язково користуйтеся гумовими рукавичками, щоб уникнути контакту з брудом.

Якщо волосся застрягло над фільтром, спробуйте витягти його руками.

Сода та оцет

Якщо засмічення невелике і волосся не дуже заплутане, можна скористатися сумішшю харчової соди та оцту — популярним домашнім методом.

Спершу залийте злив гарячою водою, трохи почекайте, а потім висипте соду і додайте оцет. Почекайте 5 хвилин, після чого знову промийте злив кип’ятком.

Цей спосіб ефективний для невеликих засмічень. Якщо засор великий, краще скористатися іншими методами.

Вантуз

Резиновий вантуз — простий і водночас ефективний інструмент для боротьби із засміченнями.

Приставте вантуз до зливу, долийте трохи води і натискайте вгору-вниз, витягуючи волосся та сміття. Повторюйте, поки вода не потече вільно. Якщо волосся застрягло у ситечку, спробуйте видалити його вручну, обов’язково в рукавичках.

Стара зубна щітка

Цей метод простий і часто досить ефективний. Стара зубна щітка допоможе видалити волосся, що стирчить зі зливу.

Акуратно підставте кінчик щітки до зливу і видаліть волосся, яке стирчить.

Цей спосіб підходить для поверхневого очищення; не засовуйте щітку глибоко, щоб не застрягла в трубі.

Пластикова трубочка

Для цього методу знадобиться звичайна пластикова трубочка. Зробіть на ній надрізи — і простий інструмент для очищення готовий.