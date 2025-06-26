- Дата публікації
П’ять місць, де не можна залишати свій телефон, але всі чомусь його туди кладуть
Важливо пам’ятати про правильне та безпечне користування своїм смартфоном, інакше потім можна пошкодувати.
Навряд чи хто уявляє своє життя без смартфона, який вже давно перестав бути просто засобом для зв’язку. Сьогодні в ньому зосереджено все: робота, друзі, хобі, навчання і дозвілля. Та якщо залишати свій смартфон у неналежних місцях, він може перетворитися з помічника на джерело потенційної небезпеки, і ось чому.
П’ять місць, де ніколи не можна залишати свій мобільний телефон
В ліжку чи під подушкою. Багато людей мають звичку засинати з телефоном, дехто кладе його навіть під подушку. Але це може зашкодити нормальному сну і здоров’ю. Світло екрана навіть у режимі очікування впливає на вироблення мелатоніну — гормону, який регулює сон. До того ж, електромагнітне поле, яке випромінює смартфон, може викликати головний біль і негативно впливати на роботу мозку. Є також ризик перегрівання пристрою, у світі неодноразово фіксувалися випадки загорання телефонів, залишених під подушкою.
У кишені. Здавалося б, найзручніше просто покласти телефон у кишеню. Але саме це може мати серйозні наслідки для здоров’я. Смартфон, торкаючись до тіла, постійно випромінює електромагнітні хвилі, які можуть негативно впливати на репродуктивну функцію, змінювати структуру ДНК і навіть підвищувати ризик утворення ракових пухлин. Особливо це стосується чоловіків: телефони, які лежать у передніх кишенях, можуть погіршувати якість сперми.
У ванній або туалеті. Більшість людей ідуть до туалету зі своїм смартфоном. Однак на смартфон можуть осідати бактерії з повітря, які потім з рук потрапляють на обличчя і в рот. Особливо небезпечним є використання телефона у громадських туалетах.
У місцях, де дуже холодно чи спекотно. Різкі перепади температури можуть пошкодити акумулятор, уповільнити роботу смартфона чи навіть стати причиною короткого замикання. Якщо вже й доводиться брати телефон із собою, краще зберігати його в сумці, де температура стабільніша.
На зарядці упродовж багатьох годин. Практично всі люди заряджають телефон уночі. Але варто знати, що звичка залишати пристрій на ніч на зарядці скорочує життя акумулятора. Постійне заряджання до 100% шкодить батареї, а перегрівання телефона може навіть призвести до його поламки.