П'ять модних парфумів для жінок 50+ на літо: ці аромати вас здивують

Парфуми. / © Credits

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Давайте поговоримо про парфуми для жінок 50+, які хочуть освіжити свої аромати та відійти від класичних фаворитів, що здебільшого ще з далеких 1980-х. Як от Dior, Guerlain, Calvin Klein або Coco Chanel. Втім, серед нових ароматів є чимало таких, що складуть конкуренцію традиційним ароматам.

П’ять трендових парфумів для жінок 50+ на літо-2025 від Vogue.mx.

eLVes de Louis Vuitton

Цей елегантний та вишуканий аромат огорне нотами троянд та конвалії. Квіткові ноти підкреслюють чорна смородина, персик та аромат кокосового молока. Кориця та імбир наповнюють парфуми потужною енергією, а амброксан надає нотку чуттєвості. Завершальний штрих - пачулі, який довше залишається на шкірі.

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eLVes - ідеальний для вечірок або офіційних заходів, де ви не хочете залишитися непоміченою.

My Way Ylang Giorgio Armani

My Way Ylang - яскрава парфумерна вода з нотками білих квітів та соковитим манго. Парфуми також містять акорди кокосової води, есенцію іланг-ілангу та білий мускус. Утворює солодкий шлейф кедрова олії з чуттєвою ноткою бурбонської ванілі.

Aqua Allegoria Rosa Verde Guerlain

Лінійка Aqua Allegoria – це ода природі. Свіжий аромат Green Rose перенесе вас в теплий літній день. Парфум містить огірок, який надає водяної свіжості, та пахучі троянди. Квіткові та фруктові ноти контрастують зі свіжою грушею та білим мускусом.

Earth de Loewe

Цей аромат, натхненний стихіями, що пов'язують з природою та землею. Його можна визначити трьома словами: квітковий, амбровий та мускусний. Парфум з нотками трюфеля, підземного гриба, фіалок, мімози, груш та елемі. Це злегка солодкуватий аромат, але водночас пахне чистотою та свіжістю.

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Les Infusions Amande de Prada

Les Infusions - це аромат з нотами гіркого мигдалю, настояному на бергамоті, анісі та бобах тонка. Цей парфум точно залишить лід у пам'яті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який аромат обрати для першого побачення.