П’ять моторошних передбачень Нострадамуса на 2027 рік: до чого готуватися світу

Мішель Нострадамус

Реклама

Незважаючи на те, що французький астролог Мішель де Ностреддам (Нострадамус) помер понад 450 років тому, прихильники його творчості продовжують знаходити у його творах вражаючі збіги з сучасними подіями. Дослідники вважають, що він успішно передбачив Велику пожежу в Лондоні, Французьку революцію та вбивство Джона Кеннеді.

Як зазначає видання LADbible, 27-мі катрени в різних «Центуріях» Нострадамуса можуть стосуватися саме 2027 року. Коментатори оприлюднили п’ять моторошних передбачень провісника на цей період.

Реклама

1. Глобальні стихійні лиха та лісові пожежі

У 27-му катрені XI Центурії Нострадамус описує лякаючу картину природної катастрофи: «Небесний вогонь із Заходу / І з Півдня, що прямує на Схід / Хробаки напівмертві, не знаходячи навіть коріння». На думку дослідників, це вказує на масштабні лісові пожежі та засуху, які охоплять планету в 2027 році.

Реклама

2. Повний економічний та фінансовий крах

Астролог провіщає важку фінансову кризу, згадуючи про знецінення коштовних металів, боргове виснаження та фактичне анулювання паперових цінностей. Його фраза «Усі цінні папери та облігації будуть знищені» може свідчити про банкрутство банківських систем чи падіння світових валют.

3. Загострення на Близькому Сході

У 27-му катрені V Центурії йдеться про військові дії біля Чорного моря та переміщення сил із «Персії» (історична назва Ірану) до Трапезунда (сучасне місто Трабзон у Туреччині). Експерти припускають, що це передбачення натякає на новий виток ескалації між Іраном, США та іншими регіональними гравцями.

4. Політичний удар у Франції

Згідно з катренами, на Францію чекає політичне потрясіння або замах на «Дофіна». Історично цей титул належав спадкоємцям французького престолу, проте в сучасній інтерпретації це може означати фаворитів майбутніх президентських виборів у Франції (зокрема Марін Ле Пен), оскільки термін чинного президента Еммануеля Макрона добігає кінця.

5. Знахідка проклятого скарбу Оук-Айленд

Останнє передбачення стосується легендарного скарбу на острові Оук, який шукають вже понад століття. Нострадамус писав: «Під дубом Жьєнн, враженим блискавкою, неподалік заховано скарб». Проте застереження провісника залишається похмурим: той, хто нарешті знайде цей скарб, зіткнеться з трагічною та жахливою загибеллю.

Реклама

Нагадаємо, згідно з інтерпретаціями пророцтв сліпої болгарської провидиці баби Ванги на 2027 рік, смертоносна хвороба призведе до виникнення надлюдських здібностей у тих, хто виживе, а світ чекають кардинальні економічні та політичні потрясіння.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів

Новини партнерів