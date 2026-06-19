П’ять небезпечних місць, де не можна залишати свій телефон, але всі чомусь його туди кладуть

Де не можна класти свій смартфон / © www.freepik.com/free-photo

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Більшість людей звертає увагу на захисні чохли та плівки, але забуває про інший важливий фактор — умови, у яких перебуває смартфон. Деякі місця здаються абсолютно безпечними, проте саме вони можуть завдати ґаджету найбільшої шкоди. Експерти назвали п’ять місць, де телефон краще ніколи не залишати.

Де не можна класти смартфон: 5 небезпечних місць

Під прямими сонячними променями. Одне з найнебезпечніших місць для смартфона — підвіконня, столик на балконі або сидіння автомобіля під сонцем. Температура корпусу може піднятися до критичних показників лише за кілька хвилин. Перегрівання негативно впливає на акумулятор, процесор та дисплей. У деяких випадках телефон починає автоматично вимикатися для захисту внутрішніх компонентів. Регулярне перегрівання здатне суттєво скоротити термін служби батареї та призвести до дорогого ремонту. У ванній кімнаті. Багато людей беруть смартфон із собою під час прийняття душу або ванни, навіть не замислюючись про наслідки. Основну небезпеку становить не вода, а підвищена вологість і гаряча пара. Вони поступово проникають усередину пристрою через роз’єми та мікроскопічні отвори корпусу. З часом це може викликати окислення контактів та проблеми в роботі електроніки. Навіть моделі із захистом від води не розраховані на постійний вплив вологого середовища. Під подушкою або ковдрою. Чимало людей засинають із телефоном поруч і кладуть його під подушку чи ковдру. Така звичка може бути небезпечною не лише для гаджета, а й для людини. Під час заряджання смартфон виділяє тепло. Якщо вентиляція відсутня, температура всередині корпусу починає підвищуватися. Через це акумулятор швидше зношується, а ризик перегрівання значно зростає. Крім того, фахівці радять тримати телефон на певній відстані від місця сну, щоб не порушувати якість відпочинку через постійні сповіщення. У задній кишені штанів. Це одне з найпоширеніших місць для зберігання смартфона, але водночас і одне з найризикованіших. Сідаючи на стілець, диван або в автомобіль, людина створює сильний тиск на корпус пристрою. Через це можуть з’являтися мікротріщини на екрані, пошкодження внутрішніх деталей або деформація корпусу. Особливо вразливими є сучасні смартфони з великими дисплеями та тонкими рамками. Біля джерел тепла. Батареї опалення, обігрівачі, кухонні плити та навіть потужні настільні лампи можуть стати причиною перегрівання пристрою. Постійний вплив високих температур негативно позначається на роботі акумулятора та електронних компонентів. У результаті батарея швидше втрачає ємність, а сам телефон може працювати повільніше або несподівано вимикатися. Особливо небезпечно залишати смартфон біля джерел тепла під час заряджання, коли навантаження на акумулятор і так підвищене.

Які місця вважаються найбезпечнішими для телефона

Для зберігання смартфона найкраще підходять сухі приміщення з кімнатною температурою та хорошою вентиляцією. Ідеальним варіантом вважається стіл, тумбочка або полиця, захищені від прямих сонячних променів.

Також важливо не залишати телефон у місцях із різкими перепадами температури, оскільки це може сприяти утворенню конденсату всередині корпусу.

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