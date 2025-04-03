П’ять невибагливих квітів для вашої клумби, які цвістимуть ціле літо без особливого догляду

Які невибагливі квіти пишно цвістимуть увесь сезон, не вимагаючи регулярного поливання та підживлення. Про це розповідає ресурс Ukr.Media.

Годеція. Цю однорічну квітку можна садити у відкритий ґрунт вже з середини квітня. Рослина любить сонце, однак за посухи її треба все ж таки поливати, тоді вона пишно квітнутиме увесь сезон. Така невибаглива рослина прикрашатиме вашу клумбу до самих заморозків. Щоб цвітіння тривало якомога довше, необхідно видаляти зів’ялі квітки.

Айстри. Напевно, немає такої господині, яка б не садила на своїй клумбі цю «королеву осені». Адже ці квіти цінуються за красу та невибагливість у догляді. Вони стійкі до посухи та різких перепадів температури. Їх не треба постійно підживлювати чи поливати, вони милуватимуть квітом до глибокої осені, не вимагаючи особливої турботи й уваги.

Флокси. Досвідчені садівники рекомендують вибирати ті види флоксів, які квітнуть не лише навесні, а й улітку та на початку осені. Флокси утворюють невеликі прямостоячі кущі до 60 сантиметрів заввишки. Тривалість їхнього квітіння може різнитися залежно від сорту й часу садіння. Тому рекомендовано підбирати види квітів таким чином, щоб клумба була квітучою від весни до початку осені. Рослина не потребує частого поливання та підживлення, тому не забиратиме у вас багато часу та уваги.

Ешольція. Ця прекрасна квітка цвістиме на вашій клумбі від початку літа до глибокої осені. Яскраві суцвіття ешольції нагадують маки, а їхня палітра кольорів настільки багата, що можна створювати з рослин квітучі килими.