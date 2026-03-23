П’ять неймовірних пучків на весну 2026 року, які ви зможете зробити самостійно за 5 хвилин

Трендові зачіски з пучком на весну 2026 / © pexels.com

Ми підібрали 5 трендових варіантів пучків, які легко зробити самостійно за лічені хвилини. Покрокові інструкції допоможуть повторити кожен стиль без салонного досвіду.

Класичний низький пучок

Ідеальний для офісу або ділових зустрічей. Стриманий, але елегантний.

Покрокова інструкція:

Розчеши волосся та збери його у низький хвіст на потилиці. Оберни хвіст навколо основи, формуючи пучок. Закріпи шпильками або невидимками. За бажанням трохи розпуши пасма для більш природного вигляду.

Лайфгак: використай лак легкої фіксації, щоб пучок тримав форму весь день.

Недбалий «messy» пучок

Стильний та модний, підходить для зустрічей з друзями та Instagram-фото.

Покрокова інструкція:

Зроби хвіст на потилиці, не надто туго. Скрути волосся в пучок, залишаючи кілька пасом вільними. Закріпи шпильками та трохи потягни пасма для недбалого ефекту. За бажанням додай тонку пов’язку або гумку з бантом.

Лайфгак: пудра для волосся додає об’єму та текстури.

Пучок із косою

Романтичний та витончений варіант для святкових образів.

Покрокова інструкція:

Зроби бокову кіску з передніх пасом волосся. Збери волосся в низький або високий хвіст. Оберни волосся навколо основи, формуючи пучок. Кіску акуратно вклади навколо пучка і закріпи шпильками.

Лайфгак: невеликі пасма можна залишити вільними для м’якшого, романтичного образу.

Подвійний пучок «space buns»

Веселий і модний тренд, який повертається 2026 року.

Покрокова інструкція:

Розділи волосся на дві рівні частини. Кожну частину збери у високий хвіст. Скрути кожен хвіст у пучок і закріпи шпильками. За бажанням підкрути кінчики пасом для додаткового об’єму.

Лайфгак: цей стиль чудово підходить для молодіжних вечірок та фестивалів.

Високий гладкий пучок

Елегантний та мінімалістичний стиль для офіційних заходів.

Покрокова інструкція:

Розчеши волосся і збери його у високий хвіст на маківці. Скрути хвіст у тугий пучок. Закріпи шпильками та пригладь волосся лаком. Для блиску можна додати краплю олії для волосся.

Лайфгак: використай невидимки, які не випадають, для максимально чистого результату.

Ці п’ять трендових пучків весни 2026 року легко повторити вдома. Класичний, недбалий, з кіскою, подвійний або високий — обирай під свій настрій і поділися з друзями модними образами!